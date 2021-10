Canal+ : Halloween s'invite dans la programmation

Frissonner à Halloween n’a jamais été aussi simple. La plate-forme myCANAL met à disposition des abonnés une sélection de films triés sur le volet pour l’événement. Et attention, le choix est immense.

Plutôt un faible pour les classiques, comme La nuit des morts-vivants ? C’est prévu. Envie d’avoir peur mais de bien rigoler aussi, comme Zombieland, ou une bonne adaptation sanglante d’un maître de l’horreur comme Misery ? Les abonnés à la chaîne cryptée vont pouvoir choisir de quelle manière ils vont se faire peur pendant le week-end d’Halloween, du 30 et 31 octobre.

Sur Canal+Cinéma, les deux jours sont placés sous le signe des fantômes avec une sélection de 9 films horrifiques – The Other Side, Kandisha, The Boy : la malédiction de Brahms, The Vigil, Relic, T’es morte Hélène, Bruits blancs – et surtout 2 films en première exclusivité à la télévision avec Banishing – La demeure du mal (le 30 ocotbre à 20h50) et SON (31/10 à 20h50).

La chaîne Ciné+Frisson proposera Conjuring : les dossiers Warren ainsi que Conjuring 2 : le cas Enfield le dimanche 31 octobre à partir de 22h35. Sur Ciné+ Horreur, chaîne digitale éphémère, ce sont plus de 40 films qui seront proposés, avec notamment Hypnose, la trilogie Hellraiser, Love Hunters, ou encore Zombie, le crépuscule des morts-vivants.

Pour les téléspectateurs qui ont peur (haha) de manquer de choix, ou qui ne savent plus quoi regarder, la totalité de la sélection est disponible à la demande sur myCANAL via la collection «La grande boutique des horreurs». Ce qui reste, de loin, le moyen le plus efficace pour se programmer sa petite soirée à trembler sous la couette.