The Voice All Stars : Des règles inédites pour la demi-finale en direct ce samedi

Ce samedi 16 octobre à 21h05, The Voice All Stars revient en direct avec une demi-finale qui s’annonce pleine de surprises.

A ce stade de l’aventure, ils ne sont plus que quinze à se lancer sur la scène pour tenter de décrocher le titre de «The Voice All Stars». Autour d’une mécanique encore inédite dans l’histoire du programme de TF1, les talents vont devoir chanter à nouveau une chanson de leur choix.

L'objectif sera de convaincre les téléspectateurs qui auront seuls le pouvoir de les qualifier directement pour la suite de l’aventure. Pour la première fois dans l’histoire du télécrochet, le destin des quinze talents encore en lice est en effet à «100% entre les mains des téléspectateurs», a confié à tvmag.lefigaro.fr le producteur Matthieu Grelier. «Quelques heures avant l’émission de samedi, Me Simonin, huissier de justice, effectuera un tirage au sort. Ce dernier déterminera cinq poules de trois talents, toutes équipes confondues».

«Lorsque la demi-finale démarrera, ni les coachs, ni les talents, ni Nikos (Aliagas) ne connaîtront la composition des poules. Elles seront révélées au fur et à mesure du direct», a-t-il expliqué. « Une fois la première poule annoncée, les trois talents de celle-ci se succéderont sur scène. Après leurs prestations, le candidat qui collectera le plus de votes, parmi le trio, sera immédiatement qualifié pour la finale et ainsi de suite pour les quatre poules restantes. Mais ce n’est pas le seul changement, à la fin de ce premier tour de qualifications, les téléspectateurs pourront sauver un des dix talents non-qualifiés. Il y aura donc six talents lors de la finale qui aura lieu le samedi 23 octobre prochain », détaille le magazine. «C’est bien pour le spectacle. Il faut faire bouger les choses, se remettre en question. Le but n’est pas de mettre quinze artistes en rang d’oignon et d’en appeler six. C’est du déjà-vu», considère Matthieu Grelier.

Autre changement prévu pour cette demi-finale, l’arrivée de l’émission sur un nouveau plateau. Le site qui gère le public de l’émission proposait d'ailleurs des places « debout » pour cette demi-finale. Il y a donc lieu de penser que la configuration sera proche de celle d’un concert.

Au terme de la soirée, six talents uniquement décrocheront leur ticket pour la grande finale.

Chez qui sont les 15 talents encore en lice ?

Team Mika : Victoria Adamo, Paul, Anthony Touma, Terence

Team Patrick Fiori : Flo Malley, Antoine et Louis Delort

Team Zazie : Will Barber, Demi-Mondaine, Gjon’s Tears

Team Jenifer : Amalya

Team Florent Pagny : Anne Sila, Dominique Magloire, MB 14 et Manon

Pour rappel, voici la bande-annonce de la demi-finale qui sera diffusée ce samedi 16 octobre sur TF1 :