Astrologie : avec quel signe le Scorpion est-il compatible ?

Le célèbre dicton «qui se ressemble s’assemble» est particulièrement vrai pour les personnes nées entre le 24 octobre et le 22 novembre. En effet, la compatibilité amoureuse entre deux Scorpions serait très élevée.

Intuitif, magnétique et mystérieux, ce signe, qui n’aime pas vivre seul, a des atomes crochus avec ses semblables.

une relation passionnelle

«Les Scorpions se comprennent et leur relation peut être durable et très passionnelle», analyse l’astrocoach Nathalie Marcot.

Généralement, ils sont sur la même longueur d’ondes et ont des objectifs communs. Selon la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube, «il y a une bonne entente entre eux», et surtout dans l’intimité.

Le Scorpion, reconnu pour être jaloux, volontaire, et tenace, «a une forte libido et des besoins sexuels importants», qu’un autre Scorpion sera par nature à même de satisfaire.

Toutefois, leur idylle peut aussi devenir destructrice, prévient Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Scorpion et taureau, une bonne combinaison

Ce signe d'Eau est aussi compatible avec les signes de Terre, et plus précisément avec le Taureau, qui est «sensible et possessif», comme le Scorpion.

«Ils sont complémentaires car l’Eau nourrit la Terre», poursuit-elle. Ces deux signes aiment «les bonnes choses de la vie et se combleront mutuellement côté sexualité».

Autre signe compatible avec cet animal à pinces : celui des Poissons. Ces natifs «sont dévoués et aiment faire plaisir», ce qui plaît fortement aux Scorpions.

Comme eux, ils sont «très intuitifs», et capables de pardonner assez facilement les potentiels excès de leur partenaire.