Ingrid Chauvin : son message émouvant à sa fille décédée

Ce dimanche 17 octobre, l'actrice Ingrid Chauvin a rendu hommage à sa fille Jade, victime d'une grave malformation cardiaque et décédée en 2014, à seulement cinq mois.

En effet, sur son compte Instagram, l'actrice a ouvert son coeur et adressé une pensée émue à sa fille. «Je pense à ma fille chaque jour, mais cette date du 17 octobre restera toujours particulière. Mes pensées à toutes celles et ceux dans cette même émotion», pouvait-on lire en dessous d'une photo d'un nuage en forme de coeur avec au milieu le prénom de Jade, qui aurait fêté ses 8 ans cette année.

Ingrid Chauvin et son ancien compagnon et Thierry Peythieu ont perdu leur fille le 25 mars 2014, alors qu'elle n'avait que 5 mois. Deux ans plus tard, ils ont accueilli Tom, leur petit garçon. Le couple avait par la suite tenté d'adopter un enfant mais la procédure n'avait pas abouti.