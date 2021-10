Danse avec les stars : Corinne Maseiro aimerait «y foutre le bordel»

De retour sur France 2, vendredi 29 octobre, dans un épisode inédit de Capitaine Marleau, Corinne Masiero sera opposée à «Danse avec les stars» sur TF1. Un face-à-face que la comédienne ne redoute pas une seconde.

Il faut dire que Corinne Masiero en a vu d’autres. Si le concours de danse de la première chaîne réunit plus de 4 millions de téléspectateurs en moyenne chaque semaine, la série de France 2 reste une valeur sûre pour se placer en tête des audiences. En avril 2021, Capitaine Marleau s’était même payée le luxe de devancer à plusieurs reprises Koh-Lanta sur la première marche du podium. Le prochain épisode inédit de la célèbre série policière verra l’actrice de 57 ans donner la réplique à Nolwenn Leroy et au chanteur Bénabar.

Interrogée par le magazine Télé Star sur une éventuelle participation à Danse avec les stars, Corinne Masiero, comme à son habitude, s’est montrée d’une franchise décapante. «On ne m'a jamais proposé d'y participer. Je suis une quiche en danse et puis je n'ai jamais regardé cette émission. Je sais juste que c'est un concours et moi tout ce qui est compétition ce n'est pas trop ma came. Si j'y participais, ça serait plus pour foutre le bordel», lance-t-elle. Pas sûr que la production de l’émission ne lui envoie une invitation de sitôt.