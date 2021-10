Dune : de quoi la série spin-off «The Sisterhood » parlera-t-elle ?

L’univers de la saga de science-fiction culte Dune réinventée par Denis Villeneuve va avoir droit à un spin-off en série.

Cette série dérivée sera centrée sur le Bene Gesserit, une sororité mystique puissante dans cet univers imaginé par l’auteur Frank Herbert.

Chapeautée pour HBO Max par Diane Ademu-John (The Haunting of Bly Manor) - appelée récemment pour remplacer le scénariste Jon Spaihts qui a souhaité rester disponible pour la suite de la saga cinématographique - «Dune : The Sisterhood» sera en fait un prequel du film de Denis Villeneuve sorti le 15 septembre dernier en salles.

La série devrait en effet être basée sur le roman La Communauté des soeurs, écrit par Kevin J. Anderson et Brian Herbert, le fils de Frank Herbert, inscrit dans le sous-cycle littéraire Dune, les origines. Le roman raconte la genèse de la sororité à laquelle appartient la mère de Paul Atréïdes, cette communauté de femmes aux immenses pouvoirs.

Capables notamment de percevoir le passé ou l'avenir, et d'imposer leur volonté en utilisant la Voix, craintes et respectées, ces femmes usent de leur importante influence dans la société pour poursuivre un mystérieux dessein.

La série plongera ainsi « dans un futur où l'humanité a voyagé à travers la galaxie des milles planètes, et où une mystérieuse sororité appelée Bene Gesserit navigue entre les batailles politiques et les imbroglios de l'Imperium, poursuivant un but bien précis et bien à lui qui va amener ses membres jusqu'à l'énigmatique planète de Dune ».

Villeneuve fasciné

«Les Bene Gesserit m’ont toujours fasciné, a déclaré Denis Villeneuve dans un communiqué. Centrer une série sur cet ordre puissant de femmes me semble non seulement pertinent et inspirant, mais participe à une vraie dynamique dans le monde des séries», s’est enthousiasmé celui qui officiera en tant que producteur exécutif sur la série et en réalisera le pilote. Le réalisateur se garde cependant pour l'heure d'en dire beaucoup plus.

« C'est un beau projet, mais il est en développement. Et quand les choses sont en développement, j'ai tendance à vouloir les protéger parce que c'est dans un état fragile. », a-t-il ainsi confié à Variety.

Si ce projet de série met déjà l'eau à la bouche des fans de Dune, ces derniers attendent aussi avec beaucoup d'impatience de savoir quand sortira la deuxième partie du film, ce dernier ne couvrant pour l'heure que la première moitié du livre de Frank Herbert.

« Si Dune - Deuxième partie doit voir le jour, je dois dire que ce serait un incroyable terrain de jeu pour moi. Un pur plaisir cinématographique. Je ne veux pas parler pour toute l'équipe, mais nous avons la sensation d'avoir créé une famille sur ce film, et pouvoir nous réunir serait le paradis. », a à ce sujet simplement déclaré Villeneuve, toujours pour Variety.