Les meilleurs coffrets vidéo de cette fin d'année 2021

Alors que les fêtes ne sont plus si loin, les éditeurs préparent leurs plus beaux coffrets, avec des pépites à voir (ou à revoir) dans le confort douillet de son salon.

L'INTÉGRALE BERTRAND TAVERNIER

On attaque fort avec la collection dédiée au maître Bertrand Tavernier, décédé il y a six mois. Attention, il ne s'agit pas d'une intégrale , mais d'une sélection de 18 films, accompagnés d'un livre de 76 pages. Dans ce très beau coffret, figurent des classiques comme «Le juge et l'assassin», «L'horloger de Saint-Paul» ou encore «Capitaine Conan», que l'on verra ou reverra avec un plaisir non feint.

Coffret Bertrand Tavernier, 18 films au total, éd. Studiocanal, 149,90 €

«U-Turn»

Dans l'œuvre inclassable d'Oliver Stone, il y a parfois des pépites insoupçonnées. Sorti en 1997, deux ans près «Tueurs nés» et un peu avant «L'enfer du dimanche», «U-Turn» semblait être alors un petit road-movie sans prétention, disposant quand même d'un casting impeccable. Sean Penn, égaré au beau milieu du désert avec sa Mustang, se trouve embarqué dans une affaire poisseuse, où les personnages sont plus fous les uns que les autres. Trouvailles de réalisation, dialogues au scalpel… Voici un film formidable, tout simplement.

«U-Turn», d'Oliver Stone, éd. L'atelier d'images, 19,99 €

«Les amants traqués»

Un film de 1948, édité dans une belle restauration 2K, qui a beaucoup fait pour la suite de la carrière de Burt Lancaster. Ce dernier, qui croyait dur comme fer au projet, avait même acheté les droits du livre et produit le long-métrage. Ici, la future star d'Hollywood incarne Bill Saunders, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui traîne son désarroi dans les rues de Londres. Après une bagarre qui a mal tourné, le voici forcé de se cacher, avec l'aide providentielle d'une femme. Mais le destin ne devrait pas le laisser tranquille bien longtemps.

«Les amants traqués», de Norman Foster, 24 €

«Henry, portrait d'un serial killer»

Pendant des années, «Henry, portrait d'un serial killer» a été un des films stars des vidéo-clubs, grâce à une jaquette étrange. Sorti en 1986, il racontait, de manière officieuse, le parcours criminel d'Henry Lee Lucas, un des pires tueurs en série de l'histoire (même si les faits seraient largement exagérés). Quasiment un documentaire, étrangement désincarné, «Henry» reste fascinant, trente-cinq ans plus tard. La mise en scène sans empathie du quotidien de ce tueur compulsif a plutôt bien vieilli et mérite vraiment d'être regardée.

«Henry, portrait d'un serial killer», de John McNaughton, éd. Carlotta, 25 €

«La bataille d'Alger»

La sanglante bataille d'Alger a opposé, en 1957, les paras français aux indépendantistes du FLN. Dans le film du même nom, sorti en 1966, c'est le procédé du flashback qui a été choisi. Ali-La-Pointe, un des cadres du mouvement indépendantiste, y retrace son itinéraire tortueux. Pris en étau par les militaires français, il sait qu'il ne sortira pas vivant du conflit. Un film puissant, longtemps interdit en France (jusqu'en 2004), qui montre des événements douloureux pour les deux pays.

«La bataille d'Alger», de Gillo Pontecorvo, éd. Studiocanal, 19,90 €

«Hurlements»

Joe Dante fait vraiment partie de nos sales gosses préférés, à Hollywood. Outre «Gremlins» ou «L'aventure intérieure», le réalisateur s'est également illustré avec des films d'horreur absolument inratables, dès la fin des années 1970. En 1978, «Piranhas» lui permettait de creuser son sillon, et en 1981, il enfonçait le clou avec «Hurlements», une merveille de cinéma de genre. Bien sûr, le maquillage maison a vieilli et le montage est un peu daté, mais cette splendide édition 4K en coffret Steelbook se révélera idéale pour une soirée sous le signe de la peur.

«Hurlements», de Joe Dante, éd. Studiocanal, 29,99 €

La trilogie Musashi

A l'origine, il y a un personnage de légende : Miyamoto Musashi, samouraï et philosophe ayant vécu au XVIIe siècle. Il a donné lieu à de nombreuses fictions (on parle d'au moins 15 films), mais la trilogie qui lui a été dédiée par Hiroshi Iganaki est restée dans les mémoires. Les trois films -«La légende de musashi» (1954), «Duel à Ichijoji» (1955) et «La voie de la lumière» (1956) - bénéficient d'un autre avantage de taille : la présence au générique de la mégastar nippone de l'époque, Toshiro Mifune, qui irradie à l'écran, et nous plonge dans un récit passionnant.

La trilogie Musashi, de Hiroshi Iganaki, éd. Carlotta, 39,99 €

«L'œuf du serpent»

Dans ses films, Ingmar Bergman s'est souvent tenu à distance de la politique. Dans «L'Œuf du serpent», le réalisateur suédois tente au contraire de solder les comptes. L'action se déroule en 1923, dans les rues de Berlin, où la montée du nazisme semble inexorable. Dans la carrière de Bergman, il s'agit du seul film tourné en langue anglaise, alors qu'il se trouve en Allemagne après quelques problèmes avec l'administration fiscale suédoise. La noirceur du propos est ici totale, la peur est partout, et le spectateur en ressort tétanisé.

«L'oeuf du serpent», d'Ingmar Bergman, éd. Rimini, 24,99 €

«Django»

Le Django de Quentin Tarantino (2012) n'a pas été lé premier. En 1966, Sergio Corbucci offrait à Franco Nero le rôle titre de ce western spaghetti qui a marqué les esprits. Et pour cause, car il est d'une violence assez rare pour l'époque, et le scénario mêle avec bonheur la satire sociale et l'humour le plus absurde. Un film étonnant, qui bénéficie pour la première fois d'une restauration 4K de très belle facture, où le regard bleu azur de Django prend une toute autre dimension.

«Django», de Sergio Corbucci, éd. Carlotta, 27 €

«Donnie Darko»

Un des films majeurs des années 2000. Sorti il y a 20 ans, «Donnie Darko» est un ovni qui a propulsé au firmament son acteur principal, Jake Gyllenhaal, tout en pesant lourdement sur la carrière de Richard Kelly. Le réalisateur, bourré de talent, n'a jamais vraiment réussi à s'en relever (pour l'instant). A la fois film de SF et thriller… «Donnie Darko» se faufile avec intelligence entre les genres, tout en semant le trouble. Un film générationnel, qu'il faut avoir vu.

«Donnie Darko», de Richard Kelly, éd. Carlotta, 35 €

L'intégrale du «Seigneur des Anneaux»

Voici le coffret de tous les superlatifs. Cette intégrale du «Seigneur des anneaux» contient la totalité des 6 films de la saga (en comptant Le Hobbit) en 4K, à la fois en version cinéma et en version longue. Soit un total de 31 disques parfaitement ordonnés, dont un entièrement dédiés à des bonus réalisés pour les 20 ans de la sortie du premier film. En outre, un livret de 64 pages est au programme, présentant une sélection de croquis de costumes, de photographies et de notes de production. Et évidemment, une réplique de l'anneau unique figure parmi les bonus de rigueur. Le fan service est total !

L'intégrale du «Seigneur des Anneaux», de Peter Jackson, Warner, éd. 249 €

«Mulholland Drive»

En dix films, David Lynch a durablement imprégné l'imaginaire collectif. Et «Mulholland Drive», sorti en 2001, est un de ses meilleurs. Le film fête d'ailleurs ses 20 ans cette année, et il ne semble pas avoir pris la moindre ride. Crise d'identité, poids des apparences, onirisme assumée… Toutes les obsessions du réalisateur américain se retrouvent condensées dans cette œuvre magistrale et déroutante, qui a bénéficié d'une restauration 4K supervisée par le maestro lui-même, et d'un nouveau visuel exclusif signé par l’artiste polonais Krzysztof Domaradzki.

«Mulholland Drive», de David Lynch, éd. Studiocanal, 39,99 €