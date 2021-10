Les Simpson : la saison 32 arrive ce mercredi 20 octobre sur Disney+

Les fans des Simpson ont rendez-vous avec l’intégralité de la 32e saison de la série animée culte ce mercredi 20 octobre, sur Disney+.

Ils y retrouveront « Monsieur Burns jouant les patrons incognitos pour mieux savoir ce que ses employés pensent de lui, Marge et Lisa se prenant de passion pour les podcasts traitant d’affaires criminelles, Bart, jouant les bons élèves après avoir découvert le journal intime de madame Krapabelle ou encore Homer et son père Abraham, revivant le temps de la Guerre Froide des années 1970 »...

La version VOST embarque un casting de voix dément avec notamment celles de David Harbour, Michael Palin, Olivia Colman, Paul Rudd, Dan Aykroyd, J.J. Abrams, Benedict Cumberbatch, Werner Herzog ou bien encore Ian McShane.

A noter que cette saison 32 - diffusée entre septembre 2020 et mai 2021 sur la chaîne américaine Fox (qui diffuse actuellement la 33e saison) - compte pas moins de 22 épisodes dont le 700e de la série. Et ce n’est pas fini, puisque le fameux dessin animé qui se moque des travers de l'Amérique a été renouvelé pour deux saisons supplémentaires en mars dernier. De quoi assurer encore de beaux jours à la création de Matt Groening, qui a déjà reçu 34 Emmy Awards et même une nomination aux Oscars pour le court métrage baptisé The Longest Daycare (Dure journée pour Maggie).

Selon le producteur Mike Reiss, la fin des Simpson ne serait absolument pas envisagée. « Les Simpson, c’est le monde, notre humanité, ce qui se passe autour de nous, mais aussi ce que nous faisons en tant qu’êtres humains, avait-il indiqué à Metro UK, en juin dernier. Abandonner la série, c’est dire que nous avons exploré tout ce que les êtres humains sont capables de faire », avait-il ajouté, assurant que même si la série devant un jour cesser, des projets dérivés verraient de toute façon le jour.

En attendant les épisodes, mais aussi les longs et courts-métrages issus de l’univers Simpson sont à retrouver sur Disney+.