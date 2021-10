Koh-Lanta : réunion à quatre pour les ambassadeurs et réunification (enfin)

Aura-t-elle enfin lieu ? Annoncée la semaine dernière, la réunification des équipes de Koh-Lanta La Légende devrait être diffusée ce mardi 19 octobre.

«Cette semaine, c’est le grand chamboulement !», annonce TF1 après avoir laissé les téléspectateurs sur leur faim en ne diffusant mardi dernier que l’épreuve de confort et le dernier affrontement des bannis dans l’arène qui a précipité Clémentine vers la sortie.

Ce mardi, c'est d’abord à la fameuse réunion des ambassadeurs que les fans du jeu d'aventure vont assister. Une réunion qui ne se déroulera pas comme à l'accoutumée...

Place à «une discussion inédite entre quatre aventuriers, fait savoir Denis Brogniart. Deux d’abord, les deux ambassadeurs, l’ambassadeur rouge choisi par les jaunes, à savoir Laurent, et l’ambassadeur jaune choisi par les rouges, à savoir Phil. Ils seront rejoints, à leur surprise par les deux qui sont sortis victorieux des affrontements dans l’arène, à savoir Ugo et Clémence, détaille l'animateur. Ils seront donc quatre à discuter et à se mettre d’accord pour éliminer un aventurier encore présent au moment de la réunification. Mais écoutez bien la règle, prévient-il. Parce qu’elle est extrêmement importante. Ils devront se d’accord à la majorité (...) S’ils y arrivent, pas de problème, ils annonceront la sanction à l’aventurier éliminé. Si en revanche ils n’arrivent pas à se mettre d’accord (...) je procéderai à un tirage au sort (...) uniquement entre les deux ambassadeurs historiques, à savoir Laurent et Phil».

Une épée de Damoclès qui a de quoi promettre une discussion intense entre ceux qui sortent de l’arène et ceux qui arrivent avec cette «position redoutée et redoutable d’ambassadeur».

Pour Ugo et Clémence, intouchables cette semaine, sonne donc le grand moment de retourner dans l'aventure. «Je ne connais pas les affinités ou les alliances qui ont pu être créées (depuis son envoi sur l'île de bannis, ndlr)», se souvient ce mardi dans Ouest France Ugo à propos de cet instant précis. Je ne sais rien de ce qui s’est passé. Sur l’île des bannis, les éliminés m’ont fait plein de remontées, notamment sur Coumba. Mais il fallait que j’arrive à savoir si ces ressentis étaient tronqués par la colère ou non. J’avais envie de rencontrer les autres avant de les juger», dit-il. Pour Clémence, qui s'est confiée à La Dépêche, ce retour dans le jeu aura été «l'occasion de rebattre les cartes»...

Alors que Phil et Laurent ont encore bien en tête le coup de gueule de Clémentine envers Coumba - qui selon elle n'a pas respecté les termes de l'alliance féminine - il ne serait pas surprenant que Coumba soit désignée pour quitter le jeu. Mais qu'en sera-t-il ? Réponse ce mardi à partir de 21h05.