Les Tuche : Jean-Paul Rouve ne supporte pas qu'on traite les personnages de «beaufs»

C’est une affaire personnelle. Invité de l’émission «Sept à Huit» ce dimanche, Jean-Paul Rouve révèle ne pas apprécier les critiques exprimées à l’encontre des personnages de la famille Tuche.

Alors que le quatrième volet de la série de films réalisée par Olivier Baroux est attendu au début du mois de décembre 2021, Jean-Paul Rouve – qui incarne le patriarche de la famille, Jeff Tuche – a expliqué sa relation très personnelle avec les héros de cette saga comique qui fait pleurer de rire les Français depuis 2011, et pour lesquels il avoue avoir « une grande tendresse ».

«Quand on critique Les Tuche, je le prends mal. Mais je ne le prends pas mal comme pour un film, je le prends mal parce que j’ai l’impression qu’on dit du mal d’amis et je les respecte (…) C’est lié à mon enfance», commence le comédien. Avant de préciser que son père travaillait aux chantiers navals de Dunkerque. Et que s’il n’était pas comme Jeff Tuche, ils fréquentaient des personnes avec des traits de personnalité similaire.

«Des copains de mon père ou des gens de la famille que je voyais, que je côtoyais oui… L’accent, cette musique que j’ai dans la tête. Mon père était ouvrier, il faisait les trois-huit beaucoup, je m’en souviens, ce qui est super dur. Je me souviens de voir mon père partir le matin, faire des semaines difficiles. C’est des vies quand même compliquées», précise Jean-Paul Rouve, dont le père gagnait «un salaire de misère car il était ouvrier».

Pudique, comique, mélancolique...Le gosse de Dunkerque s’est, au fil des années, habitué à cette popularité absolue que lui ont apportée "Les Tuche".





A l’affiche du "Trésor du Petit Nicolas", #JeanPaulRouve se livre sur son enfance face à @audrey_crespo. @tf1 #SeptAHuit pic.twitter.com/2v01hsJMxi — Sept à Huit (@7a8) October 17, 2021

Ému, Jean-Paul Rouve confie avoir été marqué par le parcours de son papa qui, à 50 ans, du jour au lendemain, a perdu son emploi après la fermeture des chantiers navals. «Il avait 50 balais et il se retrouve sans rien du jour au lendemain. C’est chaud quand même, ça m’a marqué, on grandit avec ça», lance-t-il.