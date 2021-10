Ciné+ : une large sélection d'anime à découvrir le 1er novembre

La chaîne digitale Ciné+ Anime verra le jour le 1er novembre prochain sur la plate-forme de streaming myCANAL, avec une sélection de plus de 40 films d’animations japonaises.

Les abonnés pourront retrouver des chefs-d’œuvre tels que Miraï, ma petite sœur, Les enfants du temps, Miss Hokusai, Les mystères des pingouins, ou encore Wonderland le royaume sans pluie. Le 1er novembre (mais aussi chaque samedi et dimanche suivants à 8h30), il sera possible de se brancher sur la chaîne Ciné+ Famiz pour découvrir une programmation spéciale à partir de 8h30 à 20h55.

Énorme succès au Japon, Les Enfants du temps suit l’histoire d’un jeune lycéen, Hodaka Morishima, qui quitte son île isolée pour venir s’installer à Tokyo. Le garçon manque rapidement d’argent, mais parvient à trouver un poste d’écrivain dans un magazine occulte. Sa vie est bouleversée quand il fait la rencontre de Hina Amano, une jeune fille qui mène une existence joyeuse avec son frère, et qui possède un don fabuleux : celui d’arrêter la pluie et de dégager le ciel.

La programmation du 1er novembre sur Ciné+ Famiz :

8H30 : MISS HOKUSAI, de Keiichi Hara (et aussi le 27/11 à 8H30)

9H55 : WONDERLAND LE ROYAUME SANS PLUIE, de Keiichi Hara (et aussi le 14/11 à 8H30)

11H45 : LE MYSTÈRE DES PINGOUINS, de Hiroyasu Ishida (et aussi le 13/11 à 8H30)

13H30 : YO-KAI WATCH, LE FILM, de Shigeharu Takahashi et Shinji Ushiro (et aussi le 07/11 à 8H30)

15H05 : LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE, LA LÉGENDE DU SANCTUAIRE, de Keichi Sato (et aussi le 21/11 à 8H30)

16H35 : LES ENFANTS DU TEMPS, de Makoto Shinkai (et aussi le 06/11 à 8H30)

18H25 : LETTRE À MOMO, de Hiroyuki Okiura (et aussi le 20/11 à 8H30)

20H55 : MIRAÏ, MA PETITE SŒUR, de Mamoru Hosoda (et aussi le 28/11 à 8H30)