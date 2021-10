La France a un incroyable talent : tout savoir sur la saison 16 qui arrive ce mercredi 20 octobre

La 16e édition du concours La France a un incroyable talent sera lancée ce mercredi à 21h05 sur M6.

Pour cette nouvelle saison, l’émission « revisitera les grands classiques de la danse, du chant, du cirque, de l’humour et bien d’autres mais a également injecté de nombreux numéros inédits », annonce M6.

La présentatrice Karine Le Marchand en maître de cérémonie et les jurés, Marianne James, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Eric Antoine, vont de nouveau accueillir de nombreux candidats, aux disciplines parfois extravagantes...

« Pour la première fois vous découvrirez de la double corde (cirque), de la balançoire russe, un numéro en extérieur très spectaculaire de 'roue de la mort', une association surprenante de pole dance et de mapping, du sabrage de champagne, un équilibriste de l’extrême capable de maintenir une plume ou un frigo sur son simple menton ou encore des militaires, dans une discipline très inattendue… », est-il annoncé.

Cette saison 16 verra aussi pour la 3e fois Sadeck de nouveau concourir. Après Géométrie Variable et un tendre duo avec sa fille Neylia il y a un an, il continue de se réinventer avec un nouveau projet et plus de 60 danseurs.

"Tu as l'art de te renouveler"



Nouvelle troupe, nouveau projet. Sadeck revient sur la scène d'Incroyable Talent avec une chorégraphie synchronisée époustouflante !#LFAUIT nouvelle saison dès mercredi 20 octobre à 21.05 pic.twitter.com/3VLW0UsjAM — M6 (@M6) October 6, 2021

«LFAUIT» recevra également Miss Dominique (chanteuse découverte dans « Nouvelle Star » en 2006) qui retrouvera pour l’occasion Marianne James, Khaled Miloudi, l’ex-braqueur devenu poète, ou encore « deux jeunes rappeurs touchants qui s’exprimeront sur les difficultés des étudiants pendant la pandémie.

Un autre des candidats du cru promet déjà en tous cas d’époustoufler les téléspectateurs par la prouesse qu’il réalise. Il s’agit d’Alan, un danseur qui, après un accident de la route, est devenu aveugle et a perdu deux de ses amis et qui continue de danser comme au premier jour. «C’est millimétré. On travaille beaucoup mes déplacements car, dans le noir, ce n’est pas évident», explique dans Le Parisien le jeune homme, dont le courage force le respect.

Sera-t-il celui qui succèdera à la famille Lefèvre, gagnante de la saison 15 et qui sortira son premier album ce 29 octobre ? Début de réponse ce mercredi avec le premier épisode de la saison 16 de La France a un incroyable talent.

Au programme de la première soirée d’auditions : Les danseurs de Da Squad, le rappeur Megabozeur, les sportifs du World Taekwondo Demonstration Team, la chanteuse Bridget, Ramon et sa roue de la mort, Alexandre qui (allez savoir pourquoi) a décidé de poser des objets sur son menton, Maté et son diabolo, et enfin Graines de Joie, un duo qui souhaite donner la pêche à ses spectateurs.