La Roue du Temps : ce que l'on sait de la série qui veut ringardiser «Game of Thrones»

En attendant la série «Le Seigneur des Anneaux», les abonnés à Amazon Prime Video vont découvrir le 19 novembre prochain, les trois premiers épisodes de «La Roue du temps», l’adaptation ultra-ambitieuse de la saga littéraire éponyme de Robert Jordan.

Selon le journaliste Zach Baron, du site américain de GQ, la production de La Roue du temps - lancée en novembre 2019 - ambitionne de rivaliser avec «la dimension épique, sensationnelle, et incontournable» de Game of Thrones. Et si cela est possible, prendre la place de son aînée et devenir la référence du genre au fil du temps dans le cœur des téléspectateurs. La bande annonce de la série, dévoilée par Amazon Prime Video début septembre, laisse espérer une histoire à la hauteur du vaste monde imaginé par Robert Jordan dans les 14 volumes (dont les trois derniers ont été écrits par Brandon Sanderson après le décès de l’auteur en 2007) qui composent cette incroyable saga.

Le synopsis de La Roue du temps a été présenté ainsi par la plate-forme de streaming : «Dans un monde tentaculaire où la magie existe, et où seules certaines femmes sont en mesure de la pratiquer, l’histoire suit Moiraine, une membre d’une organisation très puissante exclusivement composée de femmes appelée Aes Sedai, au moment où elle arrive dans le petit village des Deux-Rivières. Cela marque le début d’un périlleux voyage à travers le monde en compagnie de cinq jeunes hommes et femmes parmi lesquels pourrait se trouver le Dragon Renaissant, qui sauvera ou détruira l’humanité», peut-on lire.

Deux saisons déjà assurées

Au casting, les téléspectateurs retrouveront quelques visages connus, dont celui de Rosamund Pike (Gone Girl), Madeleine Madden (Dora et la Cité Perdue), Sophie Okonedo (Criminal), ou encore Alvaro Morte (La Casa de Papel). De nombreux rôles principaux seront toutefois tenus par des comédiens peu ou pas connus, tels que Joshua Stradowski, Barney Harris (qui sera remplacé dans la saison 2 par Donal Finn), et Zoë Robins.

Avec une trame historique étalée sur plusieurs millénaires, avec sa mythologie, ses monstres, ses héros et ses traîtres, La Roue du temps possède tous les ingrédients pour s’imposer comme une œuvre majeure du petit écran. Pilotée par Rafe Judkins, grand fan de la saga littéraire, la première saison sera déclinée en 8 épisodes. La deuxième a été tournée quasiment en simultanée, et assure aux fans l’existence d’une suite. Amazon Prime Video lancera la série le 19 novembre prochain avec la mise en ligne des trois premiers épisodes, puis un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 24 décembre.