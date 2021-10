3 expos immersives à voir pendant les vacances de la Toussaint

A l’occasion des vacances de la Toussaint, la capitale accueille plusieurs expériences immersives et sensorielles qui raviront les amoureux de la nature, des êtres vivants, et de l’espace.

«L’Odyssée sensorielle» au Muséum national d’Histoire naturel

Au plus près des êtres vivants et de leur écosystème. Dès le 23 octobre prochain, le Muséum national d’Histoire naturel propose aux visiteurs de partir à la rencontre de la faune et de la flore, des lacs salés de la savane africaine au cercle arctique, en passant par la canopée de la forêt tropicale, et les récifs coralliens. Intitulée «L’Odyssée sensorielle», cette expérience allie des projections en très haute définition (tournage en 8K) sur des écrans géants à la diffusion d’effets sonores et olfactifs. Au total, huit milieux naturels, peuplés de multiples espèces végétales, animales, bactériennes ou fongiques, sont à découvrir.

«L’Odyssée sensorielle», Muséum national d’Histoire naturel (Paris 5e), du 23 octobre 2021 au 4 juillet 2022.

«Science Expériences» à Bercy Village

Un voyage pour s’éveiller à la science. De son côté, Bercy Village lancera, à compter du 28 octobre prochain, «Science Expériences», un concept à mi-chemin entre attractions et musée scientifique. Au travers d’installations innovantes, comme la réalité virtuelle, le vidéo mapping et les présentations multisensorielles, ce nouveau lieu de 850 m2 transportera petits et grands dans les confins de l’univers, puis au plus profond des océans, jusqu’au centre de la Terre. Au fil de la visite, on pourra également affronter les 400 000 volts d’un générateur Van de Graaf, percer les secrets du laser, de la lévitation quantique et de la téléportation, mais aussi tester la gravité lunaire.

©Science Expériences»

«Science Expériences», Bercy Village (Paris 12e), dès le 28 octobre.

«Destination Cosmos» à l’Atelier des Lumières

Autre rendez-vous immersif pour les amateurs d’espace : «Destination Cosmos», à l’Atelier des Lumières (Paris 11e). Réalisée à partir d’images du Centre National d’Études Spatiales (CNES) et de la NASA, cette exposition numérique plongera le spectateur aux milieux des étoiles et des planètes. Après avoir sillonné les canyons martiens aux côtés des rovers (véhicule conçu pour explorer la surface d’un corps céleste), le public fera étape sur la géante gazeuse Jupiter avant de survoler les anneaux de Saturne et de dépasser les frontières de notre système solaire. Composée de 13 séquences et d’un prologue, cette aventure spatiale sera proposée uniquement en soirée.

©Atelier des Lumières

«Destination Cosmos», Atelier des Lumières (Paris 11e), du 22 octobre au 20 novembre 2021, de 18h30 à 22h.