«Jackie Chan : Humour, gloire et kung-fu», un documentaire réjouissant sur une icône du cinéma asiatique

Le documentaire «Jackie Chan : Humour, gloire et kung-fu» retrace le parcours incroyable de l’acteur hongkongais, et son influence sur le cinéma asiatique et hollywoodien.

Le réalisateur Antoine Coursat commence son récit dans les années 1960, quand Jackie Chan est âgé de 6 ans. Bien qu’il soit fils unique, ses parents font le choix de le laisser à l’internat de l’Opéra de Pékin afin de pouvoir émigrer en Australie. Soumis à une discipline de fer, il y restera jusqu’à l’adolescence. Meurtri par cet abandon, il ressort toutefois de l’école avec une maîtrise du kung-fu et des talents d'acrobate qu’il va mettre rapidement à contribution. Jackie Chan rêvait de devenir un boxeur professionnel, mais la découverte des plateaux de tournage dès son plus jeune âge – et le bon traitement qu’il y reçoit – le persuadent de se diriger vers le cinéma.

Il entame sa carrière à 17 ans en tant que cascadeur. La mort de Bruce Lee en 1973, au moment où le cinéma hongkongais est en plein essor, va lui offrir l’opportunité de prendre des responsabilités, et d’obtenir ses premiers contrats en tant qu’acteur. Mais Jackie Chan comprend rapidement que tenter de copier son idole ne le mènera nulle part. C’est alors qu’il invente son personnage d’anti-héros gaffeur, maladroit, et attachant. Ce qui le propulsera au sommet du box-office en Asie, et dans le monde.

Le documentaire «Jackie Chan : Humour, gloire et kung-fu», diffusé sur Arte le 19 novembre prochain, à 22h30, permet de mieux saisir l’incroyable travail accompli par Jackie Chan pour s’imposer dans l’industrie cinématographique, et son côté visionnaire. Notamment dans sa manière de chorégraphier les scènes d’action qui deviendra la norme à Hollywood. Outre ses qualités d’acrobates, d’acteur, et de réalisateur, les téléspectateurs découvrent également les rapports ambigus de Jakcie Chan avec le gouvernement chinois. Ou encore son désir de ne plus être considéré comme une star de film d’action, mais comme un acteur à part entière, capable de jouer n’importe quel rôle au cinéma.