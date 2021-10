Le documentaire «Le mystère Satoshi - aux origines du bitcoin» revient sur l'histoire incroyable de la création de la cryptomonnaie

La série documentaire «Le mystère Satoshi – aux origines du bitcoin» raconte comment le bitcoin a vu le jour, le 31 octobre 2008, la philosophie qui a motivé sa création, et son évolution au cours des 13 dernières années.

C’est un certain Satoshi Nakamoto qui se présente alors comme le créateur du bitcoin, la première cryptomonnaie décentralisée et apatride. Qui est-il ? Personne ne le sait. «J’ai 40, 50, 60 ans. Je suis une femme, un homme, une intelligence artificielle. J’ai agi seul, à plusieurs, quelle importance ? Le bitcoin est collectif par essence», lance ce dernier à ceux qui cherchent à le faire sortir de son anonymat. La série documentaire déclinée en six épisodes d’une dizaine de minutes, à découvrir sur arte.tv, YouTube et Instagram à partir du 17 novembre prochain, plonge les téléspectateurs dans les coulisses de cette incroyable saga qui a déjà commencé à révolutionner le monde. Mais dont le fonctionnement reste incompris par la majorité du grand public.

Mêlant animation, interviews d’experts, et images d’archives, le réalisateur Rémi Forte revient à l’origine de ce projet, à savoir la création d’une monnaie virtuelle anonyme, transparente, sans intermédiaire, qui résout le problème de la double dépense – le risque qu’une somme soit dépensée deux fois – grâce à la blockchain. Ce mot désigne le registre partagé et immuable répertoriant la totalité des transactions effectuées, de la première à la dernière.

En plus d’expliquer le fonctionnement et la philosophie du bitcoin, cette série documentaire montre également comment son succès – son cours est passé de 0.001 dollars à 60.000 dollars à son plus haut en une douzaine d'années – fait l’objet de nombreuses convoitises, que ce soit auprès des géants du numérique ou de certains états, qui cherchent aujourd’hui à créer leur propre monnaie virtuelle. Mais sans respecter l’idéal du bitcoin, et sa raison d’être. À noter que l’acteur Thibault de Montalembert (Dix pour cent) prête sa voix pour le doublage de Satoshi Nakamoto.