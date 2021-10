The Voice All-Stars : Guests de prestige, conditions inédites, candidats encore en lice... Tout savoir sur la finale de ce samedi 23 octobre

Ce samedi 23 octobre aura lieu la grande finale de la saison anniversaire de « The Voice » en France. Contrairement à la demi-finale, le dernier épisode de cette édition « All Stars », où de nombreux artistes sont attendus, ne sera pas entièrement en direct.

Après six semaines de compétition acharnée entre d'anciens candidats de l'émission, les téléspectateurs ont désigné les six derniers à pouvoir encore espérer décrocher le tout premier titre de «The Voice All Stars».

« Au programme : de grands moments de musique et d’émotion, les meilleures performances vocales, des duos impressionnants et des prestations époustouflantes », promet la Une.

Qui sont les finalistes ?

MB14 (saison 5)

Amalya (demi-finaliste de la première saison)

Anne Sila (elle avait échoué en finale en 2015 face à Lilian Renaud)

Terence (saison 9 de The Voice dans l’équipe d’Amel Bent).

Manon (saison 6 de the Voice Kids)

Louis Delort (saison 1)

Ils chanteront tous à deux reprises, une chanson en solo mais aussi en duo avec des invités prestigieux venus les encourager.

Des duos d'exception

Ed Sheeran en promo pour la sortie de son nouvel album « = » qui sort ce 29 octobre, mais aussi Clara Luciani, Nolwenn Leroy (qui pourrait faire partie du jury de la prochaine saison de The Voice), Amel Bent, Garou et Soprano seront présents pour la finale de The Voice All Stars et chanteront en duo avec les finalistes.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la composition des duos n’a pas été communiquée. Qui aura les honneurs de chanter avec la mégastar Ed Sheeran ? Sera-ce celle qui semble la favorite depuis le début du concours, à savoir Anne Sila, ou bien un autre concurrent ? Manon chantera-t-elle avec Amel Bent ou Soprano, coachs de la version Kids qui l’a découverte ? Louis Delort donnera-t-il de la voix au côté de son ancien mentor Garou ? Pour eux comme pour les autres, il faudra encore un peu de patience pour le savoir.

Mika oblige la prod à revoir toute l’organisation

Pour des raisons d'emploi du temps pour la première fois en dix ans - cette finale de The Voice va être... enregistrée en très grande partie. Et pour cause, ce samedi soir, Mika sera en concert à la Philharmonie de Paris.

La production a donc pris l’initiative d’enregistrer les prestations de la soirée, comme le révèle le Parisien. « Les prestations de la soirée seront donc mises en boîte vendredi soir en présence de Mika». ‘Dans les conditions du direct’, précise TF1. Puis, à l’issue de cette première partie, Nikos Aliagas reprendra place, en direct, sur le nouveau plateau de « The Voice » avec les autres jurés Jenifer, Zazie, Patrick Fiori et Florent Pagny dans leurs célèbres fauteuils… mais sans le coach de Terence.

« Il sera en duplex de sa loge à la Philharmonie, précise la chaîne. Mais il pourra interagir avec les autres coachs et avec les talents. » Dès que son concert sera terminé, il sera en duplex depuis sa loge pour suivre l’émission, et surtout l’annonce du grand gagnant.

A noter que malgré l’enregistrement de l’ensemble des prestations, les votes seront ouverts dès le début de l’émission. Le résultat, qui ne tiendra qu'aux votes des téléspectateurs, sera, lui, connu en fin de soirée et en direct.

Qui d'Amalya (équipe Jenifer), Anne Sila, Manon, MB14 (équipe Florent Pagny), Terence (équipe Mika) et Louis Delort (équipe Patrick Fiori) remportera le premier trophée de The Voice All Stars ? Rendez-vous ce samedi 23 octobre à partir de 21h05, sur TF1.