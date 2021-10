Affaire Alec Baldwin : qui est Halyna Hutchins, la victime du tir sur le tournage du film ?

Un incident mortel a eu lieu sur le tournage du western Rust avec Alec Baldwin. L’acteur aurait tiré avec une arme à feu censée être chargée avec des balles à blanc. Mais le tir a gravement blessé le réalisateur du film Joel Souza, et causé la mort de la directrice de la photographie, Halyna Hutchins.

Rapidement évacuée par hélicoptère vers l'hôpital le plus proche, la femme, âgée de 42 ans, a malheureusement succombé à ses blessures. Diplomée de l'université de Kiev en journalisme international, Halyna Hutchins, d’origine ukrainienne, avait démarré sa carrière en Europe de l'Est en tant que journaliste d’investigation.

Après s’être installée à Los Angeles, elle s’était tournée vers le cinéma en travaillant en tant qu’assistante sur plusieurs tournages. Diplômée en 2015 du prestigieux American Film Institute, elle avait commencé à se faire un nom dans le milieu très fermé des directeurs de photographie. Elle a notamment officié sur le film d’horreur Darlin’ (2019), le thriller Blindfire (2020) et le film de science-fiction Archenemy.

« Elle était une personne merveilleuse, créative et positive, elle était vraiment en train de percer », a déclaré Michael Pessah, l’un de ses pairs à Hollywood, qui s’est confié à Variety. Quelques jours avant sa mort, elle avait posté des photos de l’équipe sur les lieux du tournage du western Rust, s’émerveillant de la lumière du Nouveau Mexique, saluant les équipes ou encore se promenant à cheval. Des images glaçantes au regard de son funeste destin.

Selon les informations du shérif du comté de Santa Fé, l'arme à feu à l'origine du drame est un accessoire qui aurait du être chargé à blanc. Une enquête a été ouverte pour savoir comment une telle imprudence a pu être commise.

Alec Baldwin a notamment été interrogé par les enquêteurs. « Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s'est présenté volontairement et a quitté l'immeuble après la fin des interrogations. Aucune poursuite n'a été engagée », précise le porte-parole du shérif de Santa Fe, Juan Rios, à l'AFP. Des photos de l'acteur qui auraient été prises juste après la tragédie ont été publiées.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?



Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021