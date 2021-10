Danse avec les Stars : une nouvelle règle va mettre tous les candidats en danger

Ce vendredi 22 octobre, une nouvelle règle va entrer en vigueur dans Danse avec les Stars. Tous les participants encore en lice commenceront l’émission dans la Hot Seat.

Après l'épreuve inédite des duels lors du troisième prime, la production bouleverse une nouvelle fois la mécanique du jeu pour mettre un peu plus de pression sur les candidats.

Placés en Hot Seat (zone habituellement réservée au duo le plus mal classé) dès le début de l'émission, tous les couples seront en danger. Pour en sortir et éviter le redouté Face-à-face qui les verrait directement soumis au jugement des téléspectateurs et à la concertation du jury, une seule option pour eux : atteindre 30 points au classement des juges, donc entre sept et huit points par juré, ce qui n'est pas chose aisée.

Pour mesurer le degré de complexité de l'opération, Télé-Loisirs relève que si la règle avait été mise en place la semaine dernière, seules trois équipes auraient pu quitter la Hot Seat : Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, Dita von Teese et Christophe Licata, et Tayc et Fauve Hautot. «Plus que jamais excellence technique et artistique seront de rigueur», annonce la Une.

#DALS



Alerte rouge dans Danse Avec Les Stars



Tous les Couples seront envoyés en Hot Seat au début de l’émission



Pour en sortir et éviter le Face-à-Face, il faudra impérativement obtenir au moins 30 points au classement des Juges



RDV demain pour Danse Avec Les Stars pic.twitter.com/biDp9TSSAm — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) October 21, 2021

Voici les danses sur lesquelles chacun des binômes va devoir défendre sa place :

Michou et Elsa danseront sur une rumba… Et ça fait peur à Michou !

Lucie Lucas et Anthony Colette danseront sur une salsa.

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac danseront un quickstep.

Dita von Teese et Christophe Licata un paso doble.

Gérémy Credeville et Candice Pascal un american smooth.

Tayc et Fauve Hautot sur un paso doble.

Wejdene et Samuel Texier sur une rumba.

Aurélie Pons et Adrien Caby sur une valse.

Quelle célébrité quittera l'aventure à l'issue de ce 6e prime de DALS ? Réponse à partir ce vendredi à partir de 21h05 sur TF1.