Paris Manga & Sci-Fi Show : Le retour d'un salon attendu par les fans de pop culture

Les fans de pop culture s'en réjouissent, il y aura bien un événement physique où se croiser en 2021. Après deux ans d'absence, le Paris Manga & Sci-Fi Show reviendra le week-end des 6 et 7 novembre prochains à Paris Expo Porte de Versailles.

Et cette 30e édition du salon ne devrait pas les décevoir, puisqu'une centaine d'invités célèbres sont annoncés. Comme d'habitude au Paris Manga, plusieurs stars du petit écran ont fait le déplacement, parfois même depuis les Etats-Unis pour venir à la rencontre de leur public.

Parmi les têtes d'affiche de ce rendez-vous, on pourra compter sur Jean-Robert Lombard et Tony Saba de la saga Kaamelott, mais aussi Liam McIntyre (The Flash, Spartacus), Michael Shanks (Stargate SG-1), Joe Flanigan (Stargate Atlantis) mais aussi le couple Kristin Kreuk et Tom Welling qui ont notamment incarné Lana Lang et Clark «Superman» Kent dans la série Smallville.

L'événement Paris Manga & Sci-Fi Show comptera également sur la venue de youtubeurs bien connus de la jeune génération, à l'instar de MissJirachi (748.000 abonnés) qui partage sa passion pour les univers Disney et Pokémon, Jessy (1,25 million d'abonnés) spécialisé dans les imitations humoristiques, NewTiteuf (1,27 millions d'abonnés) que les fans de Pokémon et de jeux Nintendo connaissent bien ou encore Frigiel (2 millions d'abonnés), qui explore les univers de Minecraft avec passion. Tous seront présents pour des dédicaces et converser avec leurs fans.

Parallèlement, le salon mettra l'accent sur de nombreuses activités pour vivre ses passions mangas et comics autour d'ateliers de dessins, de concours de cosplay et de concerts.

«Nous pourrons accueillir tout le monde»

Surtout, le salon entend retrouver son public après avoir été lourdement impacté par la crise sanitaire. «Aujourd'hui Paris Manga & Sci-Fi Show fait parti du paysage de la pop culture. Nous avons été l'un des premiers salons annulés à Paris en mars 2020. Une décision qui a été prise à seulement quelques jours de l'ouverture alors que beaucoup de dépenses avaient été engagées. Plusieurs centaines de milliers d'euros ont été perdus. Cela a été dur financièrement et psychologiquement comme pour beaucoup. Mais nous avons réussi à passer ce cap. Nous avons reçu des milliers de témoignages de soutien, tandis que la plupart de nos exposants et partenaires ont tenu à être là. Et nous sommes heureux de pouvoir revenir. Les préventes ont d'ailleurs explosé lorsque nous avons annoncé ce retour», explique à CNEWS Laurent Tanguy, fondateur et organisateur de l'événement qui assure que le salon «pourra accueillir tout le monde», même si la prévente est conseillée pour fluidifier l'accueil des visiteurs attendus avec leur pass sanitaire.

Le Paris Manga & Sci-Fi Show mise également sur cette 30e édition pour fêter ses 16 ans d'existence. «C'est un événement transgénérationnel et familial. Puisque celles et ceux qui venaient à nos débuts en tant qu'ados ont parfois la trentaine et sont devenus parents à leur tour. Mais au regard de la pop culture, nous accueillons finalement presque toutes les tranches d'âge», relève Laurent Tanguy, dont le salon couvre la culture des années 1980 à nos jours.

Paris Manga & Sci-Fi Show, du 6 au 7 novembre, Hall 3 Paris Expo Porte de Versailles.