Affaire Alec Baldwin : la série The Rookie annonce le bannissement des armes à feu sur ses tournages

Trois jours après le tir d’Alec Baldwin ayant fatalement touché une directrice de la photographie sur le tournage d’un western, de nombreuses voix s’élèvent à Hollywood pour que les armes à feu soient interdites sur les plateaux. Première à prendre une telle mesure, la série policière The Rookie avec Nathan Fillion n’utilisera plus que des armes factices, rapporte The Hollywood Reporter.

« À compter d’aujourd’hui, il est acté sur The Rookie que tout tir d’arme à feu sur le tournage sera fait avec des armes 'air soft' [des armes factices comme celles utilisées au paintball, ndlr] avec des flammes artificielles sortant du canon ajoutées en post-production », a annoncé dans une note à ses équipes le producteur de la série Alexi Hawley. «Le tragique événement au Nouveau-Mexique nous a vraiment ébranlés et nos pensées vont aux amis et la famille des victimes», explique le producteur de la série d'ABC. D’autres productions pourraient lui emboiter le pas tout prochainement.

Une pétition sur le site change.org, appelant à l'interdiction des armes à feu réelles sur les tournages et à de meilleures conditions de travail pour les équipes, avait récolté plus de 15.000 signatures dimanche. « Il n'y a aucune excuse pour qu'une chose comme cela se produise au 21e siècle », affirme le texte de la pétition lancée par Bandar Albuliwi, un scénariste et réalisateur. « Il est urgent de répondre au problème des abus (du droit du travail) et aux violations de la sécurité alarmants, ayant lieu sur les plateaux de tournage, y compris des conditions à haut risque non-nécessaires, comme l'usage d'armes à feu réelles », a par ailleurs plaidé samedi dans un communiqué Dave Cortese, élu démocrate au Sénat de Californie. « J'ai l'intention de soumettre au vote un projet de loi qui interdirait les balles réelles sur les tournages en Californie, afin de prévenir ce type de violence insensée », a affirmé également l'élu.

Jeudi, l’acteur américain Alec Baldwin a accidentellement fait feu et a tué la directrice de photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza avec une arme qui était censée être chargée à blanc sur le tournage du western Rust. «Il n'y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l'accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée», a écrit Alec Baldwin. Meurtri, l’acteur a indiqué sur Twitter être en contact et apporter tout son soutien à la famille de la défunte.

Devastated Alec Baldwin is seen hugging Halyna Hutchins's grieving widower and son, 9 https://t.co/kfUQyRSdjf pic.twitter.com/UOsrGseUHf — Daily Mail Online (@MailOnline) October 25, 2021

Le père de cette dernière s’est lui aussi exprimé. «Nous n’arrivons toujours pas à croire que Halyna est morte et que sa mère perd la tête de chagrin. Mais je ne tiens pas Alec Baldwin responsable, t-il confié au Sun, c'est la responsabilité des accessoiristes qui manipulent les armes», a-t-il expliqué au quotidien.

L'enquête progresse

L'enquête sur la mort d'Halyna Hutchins se poursuivait dimanche, le rôle de l'armurière de cinéma Hannah Gutierrez Reed, 24 ans, étant examiné de près par les enquêteurs. C'est elle qui avait préparé l'arme à feu avec laquelle l'acteur a tiré le coup fatal. Elle l'avait placée sur un chariot avec deux autres armes. Dans une récente émission, la jeune femme faisait part de sa relative inexpérience dans le métier.

C’est l’assistant réalisateur, Dave Halls, décrit comme un professionnel expérimenté, qui avait ensuite tendu cette arme à M. Baldwin lors de la répétition d'une scène du film, l'informant qu'elle était « froide », c'est-à-dire non chargée d'une balle réelle en jargon cinématographique. M.Halls ne « savait pas que l'arme était chargée à balles réelles », précise le rapport d'un agent du bureau du shérif du comté de Santa Fe, cependant il souffre d'une réputation négative pour avoir laissé se dérouler des pratiques dangereuses sur les tournages, a affirmé NBC News dimanche. Lors de l’appel aux services d’urgence ce jeudi et mis en ligne par TMZ, une membre de l’équipe du film Rust s’est d'ailleurs plainte du manque de rigueur de ce dernier. Un témoignage qui devrait peser lourd dans l'enquête.

L'accident qui a coûté la vie à Halyna Hutchins n'était pas le premier de cette nature. Brandon Lee, l'acteur et fils de Bruce Lee, avait lui aussi succombé à un tir fatal lors d'un tournage en 1993.