Koh-Lanta : deux candidats officialisent leur couple après 1 an de relation

De l’aventure à l’amour. Candidat de «Koh-Lanta : les armes secrètes», Thomas Plisson a confirmé sur son compte Instagram être en couple avec Myriam Chafik depuis un an.

Dans le texte qui accompagne deux photos du couple, l’ex-aventurier évoque leur rencontre sur le tournage du jeu télévisé en Polynésie française où ils avaient réalisé la première épreuve en binôme. «Voilà 1 an que l’on a débuté l’aventure, 1 an que nos regards se sont croisés sur cette pirogue…ça a été le coup de foudre, nous avons vécu cette aventure ensemble sans jamais rien lâcher», commence-t-il.

«Aujourd’hui nous sommes toujours un binôme dans la vie, plus soudé que jamais. Tu as été là dans le moment le plus dur de ma vie, tu as su me soutenir, être présente sans jamais me juger sans jamais me lâcher. Je serai toujours là pour te protéger, te soutenir et prendre soin de toi. Toi et moi, c’était écrit, c’était une évidence… je t’aime», peut-on lire à la suite.

Le chauffeur routier met ainsi fin à des mois de rumeurs à propos de son rapprochement avec Myriam Chafik. Plusieurs anciens candidats se sont empressés de les féliciter sur Instagram. Même Denis Brogniart y est allé de son commentaire, assurant qu’il ne se doutait de rien. «Alors là je suis sur le cul! Je m’attendais à tout mais pas ça!!!! Soyez heureux les amoureux. Je vous embrasse!», écrit-il.

Thomas et Myriam viennent ajouter leur nom à la liste des couples formés sur Koh-Lanta, avec notamment celui formé par Candice Boisson et Jérémy Raffin (L’Île au Trésor), ou encore Jesta Hillman et Benoît Assadi (saison 16). Et pour la petite anecdote, on rappelle que Denis Brogniart avait rencontré son épouse, et la mère de ses trois enfants, Hortense, pendant le tournage de l’édition 2003, alors qu’elle était journaliste.