The Last Kingdom : un film succèdera à la 5e et ultime saison

Annulée en mai dernier par Netflix, «The Last Kingdom» tirera sa révérence avec la diffusion de la saison 5 attendue dans le courant de l’année 2022. La série sera toutefois précédé d’un film baptisé «Seven Kings Must Die».

Une excellente surprise pour les fans de The Last Kingdom, qui avaient appris l’arrêt de la série alors que le cinquième chapitre était en plein tournage. Inspirée des romans historiques «Les Histoires saxonnes» de l'auteur britannique Bernard Cornwell, elle sera donc suivi d’un long métrage de deux heures écrit par Martha Hillier et réalisé par Ed Bazalgette. Et qui sera diffusé sur Netflix en 2023.

Les fans de la série n’en ont pas encore terminé avec le comédien Alexander Dreymon, qui incarne le personnage principal, Uhtred. «De nombreux personnages reviendront à ses côtés et de nouveaux visages seront introduits», précise Netflix à propos de Seven Kings Must Die. Le producteur, Nigel Marchant, assure que la saison 5 de The Last Kingdom offrira une vraie conclusion à la série. Selon lui, le film est l’occasion de raconter une toute autre histoire impliquant Uhtred.

«Nous sommes ravis de continuer The Last Kingdom avec un long métrage. Bien que la saison 5 termine complètement la série, il y avait toujours une autre histoire que nous voulions raconter. Avec le soutien brillant de Netflix et l'appétit continu des fans pour en voir plus, nous n'avons tout simplement pas pu résister à un dernier voyage avec Uhtred...», explique-t-il. «Ce sera la fin épique d'un merveilleux voyage», s’enthousiasme Alexander Dreymon.