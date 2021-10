Zaz plus amoureuse que jamais : la chanteuse s’est mariée en secret

Invitée de L'Hebdo de la musique sur W9 ce dimanche 24 octobre pour la promotion de son tout nouvel album, la chanteuse Zaz a dévoilé un secret qu’elle n’avait « jamais dit à personne » en révélant s’être mariée.

L’interprète de « Je Veux » est cependant restée discrète quant aux détails sur la cérémonie, et même l’identité de l’heureux élu. Dans une interview accordée au Parisien à l'occasion de la sortie de son sixième album ce 22 octobre, Zaz avait déjà annoncé l'arrivée d'un homme dans sa vie.

« J'avais envie de construire ma relation. Faire rentrer un homme, faire rentrer l'amour, moi qui avais tout bien cadenassé », avait-elle dit. Et son amoureux n’est pas le seul à être entré dans sa vie, puisqu'il était déjà père d'un enfant né d'une précédente relation quand elle l'a rencontré. « Il y a aussi cette petite fille qui bouleverse tout, qui donne tout cet amour, il a fallu trouver ma place… Mais cela m'a fait du bien », avait déclaré la chanteuse, dont une des nouvelles chansons, « Ce que tu es dans ma vie » (sorte de Beau-Papa de Vianney au féminin), fait justement référence à une certaine Jayna.

« C’est ma belle-fille », a expliqué Zaz au journal suisse Le Matin. Il y a un homme qui est entré dans ma vie et c’était l’un des événements déstabilisants de ces dernières années. Vous avez beau vous dire que vous êtes prête à rencontrer quelqu’un, ça reste déstabilisant. En plus, il a une fille. Du coup, je me retrouve avec un enfant dans ma vie et ces moments ensemble ont révélé plein de choses. C’est très intense et plein de beauté, mais il y a aussi de l’insécurité qui fait surface. Avoir une belle-fille, c’est une relation qui est particulière. Je ne suis pas sa mère, mais en même temps je l’ai choisie cette gamine. J’espère que cette chanson va parler à plein de gens, car je ne suis pas la seule à vivre cette situation ».

Une toute nouvelle vie

Trois ans après s’être éloignée des projecteurs, Zaz est ce mois-ci de retour avec ce cinquième album sobrement intitulé Isa. Un opus baptisé en référence à son véritable prénom, Isabelle, qu'elle signe avec Reyn, pianiste et compositeur de musiques qui s’est associé dans le passé à Vanessa Paradis, Benjamin Biolay ou encore Stephan Eicher.

Avec ce nouveau disque, Zaz dévoile une toute nouvelle facette d’elle-même, car ces derniers mois l'ont changée dit-elle. Elle a trouvé l’amour mais elle a aussi arrêté de fumer, de boire, de manger des animaux et de boire du café, détaille-t-elle. Après le tourbillon qu’a entrainé ses précédents succès, comme ses nouvelles chansons, la jeune femme y apparaît plus apaisée que jamais.

« Je suis excessive, je voulais tout vivre, des expériences toujours plus folles les unes que les autres. Je me sentais privilégiée de pouvoir vivre tout ça et j'ai tout bouffé, a-t-elle récemment confié à RTL, insistant sur le fait que cette transformation n’a pas été facile et qu’elle est le fruit d’une introspection, d’un « lâcher prise même quand on n'arrive pas à le faire ».

« Pendant ces deux-trois ans, je me suis vraiment trouvée vulnérable. Quand j'étais Zaz j'étais nourrie par cette énergie, cette intensité, du coup... t'es rodée ! Quand tu t'arrêtes, le rythme est plus calme. C'est toi avec toi. Moi j'étais tout le temps tournée vers l'extérieur, a-t-elle expliqué au micro d’RTL. Quand je me suis arrêtée je voulais que Zaz meure. Je n'en pouvais plus de Zaz. Cette image de quelqu'un tout le temps joyeux, devoir tout le temps rayonner... Et j'ai eu 40 ans alors ce n'est pas la crise de la quarantaine parce que je suis en crise permanente. Je suis dans une autre saison de ma vie. Il se passe d'autres choses. J'ai pris du recul, j'ai trouvé des nuances ».

Comme dans la chanson portée par une délicate guitare «Comme tu voudras», qui évoque sa relation avec un père diminué par l’âge, Zaz pose désormais sa voix avec plus de retenue. Une facette plus vulnérable qui lui va comme un gant.