The Crown saison 5 : les créateurs ont insisté pour inclure une intrigue qui va enrager William et Harry

Un épisode de la saison 5 de «The Crown» sera consacré à l’interview explosive accordée par Lady Diana au journaliste de la BBC Martin Bashir en 1995 dans l’émission «Panorama». Une nouvelle qui a de quoi rendre furieux les princes William et Harry.

Les deux frères estiment – comme une enquête interne menée au sein de la chaîne britannique l’a révélée – que leur mère avait été trompée par l’ancien journaliste qui lui avait présenté des documents falsifiés afin d’obtenir des confidences de sa part. C’est lors de cet entretien filmé que la princesse Diana avait lâché, à la surprise générale : «Nous étions trois dans ce mariage, cela fait un peu trop de monde». Une phrase qui venait confirmer à l’époque la liaison adultère du prince Charles avec Camilla Parker Bowles.

Pour les princes William et Harry, cette interview a largement contribué à aggraver la relation entre leurs parents, et marquait le point de départ de la chaîne d’événements qui mèneront à la mort tragique de leur mère dans un accident de voiture deux ans plus tard. Dans un article publié sur le site du Daily Mail, des scénaristes révèlent que les créateurs de The Crown ont insisté pour que cet événement soit présent dans la saison 5, dont il représentera un des points culminants.

«Les créateurs de The Crown ont beaucoup investi dans cet épisode. The Crown est connue pour plonger dans des chapitres de l'histoire de la famille royale que cette dernière préfèrerait voir sombrer dans l'oubli. Mais les créateurs de la série considèrent l'interview comme le moment clé de la saison cinq. Pour les scénaristes, le mariage houleux de Charles et Lady Di a conduit à ses révélations dans Panorama, et les conséquences de cette décision ont défini ses derniers mois», précise une source au Daily Mail.

Pour Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, «cela va être extrêmement bouleversant et la seule protection dont dispose William sera de ne pas le regarder. William était consterné à l'époque», indique-t-elle. «C'est aussi embarrassant pour Harry», ajoute Ingrid Seward pour mieux rappeler que le prince Harry a signé un contrat de 112 millions de livres (133 millions d’euros) avec Netflix, qui diffuse la série.