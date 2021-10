Inside Job : la série animée délirante sur les théories du complot

Une bonne surprise. Lancée vendredi dernier sur Netflix, la série animée «Inside Job» jongle avec les théories du complot pour faire rire son audience. Et la mission est tout à fait réussie.

Pilotée par Shion Takeuchi, connue pour son travail d’auteure sur les séries animées telles que Gravity Falls ou Regular Show, et déclinée en 10 épisodes, Inside Job suit l’histoire de Reagan Ridley, la scientifique en chef de l’entreprise Cognito Inc., une organisation gouvernementale secrète qui dirige en sous-main un gouvernement américain aux ordres d’organisations secrètes qui contrôlent le monde.

Elle a été nommée à son poste après l’éviction de son père, qui ne supportait plus de participer à cette vaste entreprise de torpillage de la démocratie et cherche désormais à dénoncer l’Etat profond (sans que personne ne l’écoute, évidemment). Mais son incapacité à se sentir à l'aise dans les rapports sociaux ne facilitent pas son quotidien auprès de ses collègues de travail, ni de son supérieur.

C’est ce qu’on aurait dit si on faisait partie de Cognito, Inc : l’organisation gouvernementale dont le travail consiste à alimenter des complots internationaux.





«La série parle du voyage personnel de Reagan. L’idée de quelqu’un qui est extrêmement logique et pragmatique et qui travaille dans une entreprise vraiment cynique qu’est l’Etat profond, et qui veut toujours rendre le monde meilleur est une ironie intéressante», explique notamment Shion Takeushi au site américain du Los Angeles Times.

Pour ceux qui privilégient la version originale sous-titrée, on retrouve Lizzy Caplan dans le rôle de Reagan. Mais aussi Christian Slater, Clark Duke, Tisha Campbell, Will Blagrove, Andrew Daly, Bobby Lee, John DiMaggio et Brett Gelman. A noter que Netflix avait commandé 20 épisodes de cette série animée pour adultes. Ce qui signifie qu’une deuxième salve de 10 épisodes suivront prochainement. Potentiellement dans le courant de l’année 2022.