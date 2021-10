«Oubliez-moi» : Wejdene prête à arrêter sa carrière avec sa défaite à Danse avec les Stars ?

Après son élimination de Danse avec les stars ce samedi, Wejdene a publié une série de messages énigmatiques.

Habituellement très active sur les réseaux sociaux, l’interprète d’Anissa s'est faite très discrète depuis sa sortie du concours et a même supprimé l'intégralité de ses photos sur Instagram ce dimanche 24 octobre 2021.

Une seule publication est depuis visible sur son compte, indiquant simplement : «C'était cool mais, oubliez moi». « Ma santé n'a pas de prix. Ma tournée sera la seule», a également écrit Wejdene dans une story publiée quelques temps plus tard. Un message bien mystérieux qui laisse planer le doute quant à la suite de sa carrière de chanteuse. Que s’est-il passé, c’est la question qui taraude ses fans.

Mauvaise entente avec son danseur ?

Après son élimination de DALS, Wejdene semblait sereine : «J’ai passé de merveilleuses semaines dans DALS. J’ai appris beaucoup de choses et je dirais que j’ai un peu grandi parce que j’ai appris à prendre sur moi, à être patiente et à danser, ce que je ne savais pas du tout faire. Je me suis découvert un petit potentiel», avait-elle déclaré en direct dans l’émission, avant de remercier son partenaire Samuel Texier, pour «sa sagesse, sa tendresse et sa bienveillance». «Je pense qu’on devrait aussi le féliciter parce que c’est quelqu’un de bien. Il est hyper fort et il mérite sa place ici», avait-elle ajouté.

Wejdene avait ensuite quitté le plateau de TF1 à minuit ce qui avait déjà suscité des interrogations de la part de téléspectateurs, d’aucuns imaginant qu’elle était partie fâchée de l’émission. La plus jeune candidate de DALS, âgée de seulement 17 ans, avait tenu à justifier ce départ sur Twitter, en expliquant simplement qu’elle était «mineure» et en vertu de la loi française entourant les émissions de télévision en direct, elle ne pouvait pas être sur le plateau après minuit.

Je suis mineur je ne peux pas être sur le plateau après 00h #DALS — WEJDENE (@WejdeneOfficiel) October 22, 2021

L’entente de Wejdene avec son danseur Samuel Texier était-elle aussi bonne qu’elle l’a dit ? Selon Cyril Hanouna Wejdene était en fait en conflit avec son binôme. «Il y a eu un clash mardi, elle a quitté les coulisses, car il lui reprochait d’être passive et de ne plus vouloir jouer le jeu. Elle est allée se plaindre à la production…», a expliqué l’animateur star de C8.

En froid avec son partenaire, Wejdene aurait donc demandé à quitter le programme croit aussi savoir le magazine Public. «Wejdene aurait demandé à la production de quitter le programme, ce qui expliquerait le choix (donc orienté) du jury. (…) La chanteuse était épuisée. Le rythme très soutenu des répétitions aurait eu raison de son état de santé et elle devenait ainsi incapable de suivre la cadence.»

Outre la fatigue, Wejdene aurait également été mécontente de son traitement médiatique dans l’émission. «Elle aurait été furieuse de ne pas faire partie des "favoris" : selon elle, Tayc et Bilal Hassani notamment sont beaucoup plus mis en avant…. ce qu’elle n’aurait pas supporté au fil des semaines», affirme également Public.

«C’était cool, mais oubliez-moi», a tout d’abord indiqué la jeune femme, avant de préciser que sa tournée «sera la seule». «Ma santé n’a pas de prix», précise celle qui il y a quelques mois avait été hospitalisée.

«La santé mentale avant le business, c’est ma plus grosse réussite mais mon histoire n’est pas fini» (sic), aurait de son côté fait savoir son producteur Feuneu, rapporte Oh!MyMag.

Il reste à savoir si cette décision de la chanteuse de s'éloigner sera définitive. A moins que tout cela ne soit finalement qu’un coup de com’ comme l'espèrent encore ses fans.