Christmas Flow : c'est quoi cette série de Noël avec Tayc et Shirine Boutella ?

Alors qu’il foule actuellement le parquet de Danse avec les Stars, le chanteur Tayc va bientôt faire ses premiers pas d'acteur en devenant la star d’une série. «Shirine Boutella et Tayc lancent officiellement la saison des comédies romantiques de Noël avec la série 'Christmas Flow'», vient en effet d'annoncer Netflix.

«Christmas Flow» a tout d'une comédie romantique comme on aime en voir au cœur de l’hiver pour se réchauffer le cœur entre deux écoutes d'«All I want for Christmas» par Mariah Carey.

En témoigne ce petit pitch qui promet un programme plus chargé en glucose que du sucre d'orge : «Quand un rappeur et une journaliste que tout oppose se rencontrent... la magie de Noël opère».

Tayc y joue Marcus, un rappeur à succès rattrapé soudainement par une polémique sur fond de propos sexistes et qui, pour redorer son blason, doit changer radicalement son image en se mettant aux chansons de Noël. (Un rôle qui pourrait aller comme un gant à l'artiste passé en quelques semaines de cela au plus familial ceci).

«Cette romcom d’aujourd'hui associe la comédie, l'amour, la famille, le féminisme entre autre», explique la réalisatrice Nadège Loiseau. «C’est aussi l’occasion de diriger une nouvelle bande d’actrices et d’acteurs merveilleuse», s'enthousiasme-t-elle.

Au côté de Tayc et Shirine Boutella (Papicha, Lupin), qui interprète la journaliste en lutte contre toute forme de sexisme, évoluent en effet une jolie brochettes d'acteurs. Parmi eux Camille Lou (Le Bazar de la Charité), Aloïse Sauvage (Hors Normes) ou encore Walid Ben Mabrouk (Le Bureau des légendes).

Christmas Flow, qui embarque aussi la vidéaste Marion Seclin et le rappeur Sadek, sera mise en ligne sur Netflix le 17 novembre.