Cowboy Bebop : une date et une bande annonce pour la série en live action

L’adaptation en live-action de «Cowboy Bebop» débarquera le 19 novembre prochain sur Netflix. Et la bande annonce dévoilée par la plate-forme de streaming laisse entrevoir un résultat final très prometteur.

Pas facile de s’attaquer à l’anime légendaire réalisé par Shinichirō Watanabe et scénarisé par Keibo Nobumoto en 1998. C’est pourtant le défi que Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner et Scott Rosenberg ont accepté de relever.

Le synopsis officiel de Netflix présente la série comme suit : «Aussi différents que redoutables, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniella Pineda) forment une équipe d'outsiders prêts à traquer les criminels les plus dangereux du système solaire... si la récompense en vaut la peine ! Mais se sortir du pétrin maintes et maintes fois ne fonctionnera qu'un temps avant que le passé ne les rattrape».

Déclinée en 10 épisodes, la première saison de Cowboy Bebop ne suivra pas forcément l’intrigue de l’anime original (dont les 26 épisodes sont disponibles sur Netflix depuis le 21 octobre), mais promet de respecter les grandes lignes de l’histoire, avec le passé de Spike utilisé comme fil rouge tout au long du récit. On est très impatients.