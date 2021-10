Humour : «Les seigneurs du château» arrivent sur Canal+ ce soir

L’humoriste et chroniqueur Roman Frayssinet dévoile ce mercredi 27 octobre sur Canal+ les coulisses drolatiques de son premier festival d’humour «Les seigneurs du château», qui s’est tenu cet été dans le sud de la France.

Une soirée placée sous le signe du rire et de l'audace entre sketchs et séquences filmées. Alors qu’en juin dernier, Roman Frayssinet a pris d’assaut le château d’Aubiry, près de Perpignan, pour y monter son festival, il a tiré de ces deux soirées un docu-fiction drôle et décalé, à son image. Mêlant captation du festival et pastilles vidéo, ce programme inédit est présenté ce soir, à partir de 21h.

Un format original qui réunit les rois de l’humour

Une soirée qui réunira à l’écran la tête pensante de ce format original, Roman Frayssinet, accompagné des meilleurs représentants de l’humour en France. Des noms bien connus du grand public - Gad Elmaleh, François-Xavier Demaison, Fabrice Eboué, Bérengère Krief, Eric Judor, Fary, Kyan Khojandi, Elie Semoun, Kev Adams, Ahmed Sylla - associés à la génération montante, de Djimo à Vérino en passant par Guillermo Guiz, Redouane Bougheraba, Alex Ramirez, Fanny Ruwet, Hakimi Jemili ou encore Laurie Peret.

Une bande de trublions qui a répondu présent à l'appel de Roman Frayssinet : «Est-ce qu'on ferait pas un festival dans un château avec des humoristes ?». De l'idée à sa concrétisation, on suit cette fine équipe dans la réalisation de ce projet fantasque avec à la clef des sketchs servis sur un plateau.