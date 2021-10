Koh-Lanta : Alix conspuée pour son attitude envers Clémence

Durant l’épisode 9 de «Koh-Lanta, la Légende» diffusé ce mardi 26 octobre, Alix a affirmé qu’elle ne voterait jamais contre Clémence, qui l'avait sauvée la semaine passée, avant de «retourner sa veste sans scrupule». Une «trahison» que de nombreux internautes ne lui pardonnent pas.

La semaine dernière dans «Koh-Lanta, La Légende», c'est Namadia qui a été éliminé à la suite du conseil alors que la plupart des votes étaient contre Alix. Sans Clémence qui lui a cédé un collier d’immunité, l'aventurière aurait vu son flambeau s'éteindre.

Alors quand Alix a dans l’épisode de ce mardi déclaré sans sourciller à Alexandra qu’il «fallait axer ses votes sur Clémence», les fans de Koh-Lanta n’ont pas mâché leurs mots sur les réseaux sociaux.

«Oh p*tain je suis mort, la reconnaissance zéro» ; «J’hallucine, c’est vraiment la preuve que ça ne sert à rien d’être trop gentille avec tout le monde dans la vie» ; «Comment Alix ne pense même pas à aider Clémence qui l’a littéralement sauvée au dernier conseil ?»; «Vous voyez l’ingratitude ?»; «Alix vraiment la meuf n'a aucun scrupule de vouloir voter contre Clémence, alors qu'elle l'a sauvée », a-t-on notamment pu lire.

Et l’Oscar de la pire traîtresse de ce #KohLanta #KohLanta2021 est accordée à : pic.twitter.com/wzAYooMYRt — Céc (@youpitralalaaaa) October 26, 2021

Clémence vraiment le dindon de la farce, elle sauve quelqu’un pour la tuer le lendemain



Le pire, cette même personne te sort.



T’aurai mieux fait de rester à ta place #KohLanta — THE DREAM (@Mom0fficiel) October 26, 2021

Donc Alix va jeter Clémence aux crocodiles alors qu'elle l'a sauvée au dernier conseil ? #KohLanta pic.twitter.com/QEnAyOONqo — The Golden Drop (@_LaGotaDeOro) October 26, 2021

Alix, «prête à tout»

Dans une interview pour tvmag.lefigaro.fr, Alix justifie son choix de vote. «Sur ce conseil, c’était soit elle ou soit moi. Quel autre choix pouvais-je faire ? Si je ne votais pas contre Clémence, j’acceptais de prendre la direction de la sortie mais j’ai préféré sauver ma place dans le jeu. Je pense qu’elle est restée sur cette idée qu’elle m’avait sauvé le conseil précédent et que je devais machinalement ne pas voter contre elle lors du suivant. Si elle avait été à ma place, elle aurait tout de suite compris que ce n’était pas possible dans cette configuration».

Et à la question sur d'éventuels regrets quant à un précédent vote contre Jade lui aussi très critiqué, la candidate s’est montrée très déterminée. «Non, j’ai toujours voté en mon âme et conscience quelles que soient les conséquences pendant le jeu et après lors de la diffusion. Je sais que certains téléspectateurs prennent plaisir à me détester et à critiquer mes choix. Mais je vis tout cela très sereinement, j’ai simplement joué le mieux possible pour aller le plus loin possible dans cette aventure. Une des premières questions qu’on vous pose lors du casting c’est 'êtes-vous prêt à tout pour gagner “Koh-Lanta”?' et ma réponse restera toujours oui. Je n’ai pas participé pour me faire des amis, mais si j’ai fini par m’en faire! (Rires.) »