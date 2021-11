Canal+ : la série «American Rust» en exclusivité le 25 novembre

Inspirée du roman «Un arrière-goût de rouille» de Philipp Meyer, «American Rust» voit Jeff Daniels incarner le shérif d’une petite ville de Pennsylvanie mise à mal par une affaire d’homicide.

La série pilotée par Dan Futterman, déclinée en 9 épisodes, suit l’enquête menée par Dell Harris à la suite du meurtre d’un ex-collègue. Le suspect numéro 1 n’est autre que Billy Poe, le fils de sa maîtresse, Grace. Le shérif se retrouve dans une position délicate où ses sentiments pour la femme qui partage sa vie menacent de compromettre son intégrité.

À l’instar de l’excellente Mare of Easttown, American Rust porte un regard sans concession sur cette Amérique épuisée par les effets indésirables de la mondialisation, l’hécatombe provoquée par la crise des opiacés, et la violence ordinaire qui en découle. Jeff Daniels et Maura Tierney mettent leur talent respectif au service de ce polar sombre centré sur des personnages abîmés par la vie.

Diffusée en septembre dernier outre-Atlantique sur la chaîne américaine Showtime, la série a marqué les esprits avec un épisode final particulièrement éprouvant. Interrogé sur la possibilité d’une saison 2, le showrunneur Dan Futterman a précisé que, si cette saison 1 couvrait l’ensemble du roman de Philipp Meyer, une suite n’était pas complètement exclue. «Nous avons commencé à y penser. (…) Avec les scénaristes, nous avons discuté de la direction que pourrait prendre la série dans une saison 2», explique-t-il, précisant que la chaîne ne s’était pas encore exprimée sur une suite éventuelle.

American Rust sera diffusée sur CANAL+ à partir du jeudi 25 novembre, à 21h, au rythme de trois épisodes par soirée. La totalité de la série sera disponible le jour même sur myCANAL.