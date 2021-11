«Ne mettez pas leurs vies en danger» : George Clooney implore les médias de ne pas publier de photos de ses enfants

Dans une lettre ouverte dévoilée récemment dans plusieurs magazines américains et adressée en premier lieu au Daily Mail, l’époux de l’avocate Amal (Alamuddin) Clooney s’est montré déterminé à préserver l’anonymat de leurs jumeaux Ella et Alexander, nés en 2017.

«Comme nous venons de voir que vous avez publié sur votre site des photos du bébé de 1 an de l'actrice Billie Lourd (fille de Carrie Fisher, ndlr), et que vous avez par la suite supprimé ces clichés, nous vous demandons de vous abstenir de dévoiler les visages de nos enfants dans vos publications», a écrit l'acteur de 60 ans. George Clooney concède qu'en tant que «figure publique», les paparazzi sont peut-être le «prix à payer pour exercer son travail», mais rappelle que ses enfants eux «n'ont pas pris un tel engagement».

Très inquiet, il explique en outre que rendre publique l’image de ses enfants les mettrait gravement en danger. Un danger lié au métier d'Amal Clooney, avocate spécialisée en droits humains, et régulièrement confrontées à des personnes dangereuses. «La nature du travail de mon épouse veut qu'elle officie dans des procès impliquant des groupes terroristes, et qu'elle les confronte à leurs actes, a-t-il poursuivi. Nous prenons autant de précautions que possible pour préserver la sécurité de notre famille. Nous ne pouvons pas protéger nos enfants si un média quelconque met leurs visages en couverture.»

George Clooney a précisé que son épouse et lui n'avaient «jamais vendu de clichés» de leurs enfants à la presse, ni même «publié de photographies d'eux sur les réseaux sociaux», car «le fait d'agir ainsi pourrait mettre leurs vies en danger». «Pas un danger imaginé par des paranoïaques, mais un danger bien réel, avec des conséquences réelles», a-t-il insisté avant de conclure : «Nous espérons que vous en conviendrez : le besoin pour vous de vendre de la publicité n’est pas plus important que celui d’empêcher des enfants innocents d’être ciblés. Merci, George Clooney.»