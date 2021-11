L'affaire Alexia Daval va être adaptée en série

L’affaire Alexia Daval va faire l’objet d’une adaptation en série télévisée déclinée en 6 épisodes sur l’assassinat de la jeune femme par son époux, Jonathann, en octobre 2017.

Les sociétés de production Gaumont et Nac films ont annoncé via la publication d’un communiqué de presse avoir fait l’acquisition des droits d’adaptation du livre «Alexia, notre fille» (ed. Michel Laffont), paru le 21 octobre 2021, écrit par Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d’Alexia Daval, avec Thomas Chagnaud. «Ce témoignage intime et bouleversant des parents d’Alexia Daval, assassinée par son mari Jonathann Daval, a pour vocation de nourrir un projet de série de 6 x 52 minutes portée par les deux sociétés de productions», peut-on lire. Aucun diffuseur n’est connu pour le moment.

Le 20 octobre 2017, le corps d’Alexia Daval avait été retrouvé non loin de son domicile deux jours après le signalement de sa disparition. Alors que l’enquête était en cours, son mari Jonathann jouait le veuf éploré aux côtés de ses beaux-parents. Il finira par avouer le crime plusieurs mois plus tard, en expliquant avoir frappé à mort la jeune femme avant de l’étrangler, et de transporter son corps dans la forêt pour le brûler.

Dans une récente interview au site du journal Le Parisien pour la sortie du livre, les parents d’Alexia Daval se confiaient sur le comportement de Jonathann Daval après le meurtre de leur fille. «Il fait sa petite vie chez lui, mais vient manger tous les soirs. Nous, on ne veut pas qu'il souffre dans son coin, alors qu'en fait, il est déjà en train de se reconstruire. Huit jours après la mort d'Alexia, il va à la bibliothèque rendre ses livres, passe des soirées à Dijon ou à l'anniversaire d'un copain, part courir un marathon dans le Jura… Et, dans le même temps, il nous dit qu'on sera toujours chez nous dans la maison où notre fille a été tuée», racontent-ils.