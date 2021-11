Squid Game : le créateur planche sur une saison 2

Alors que les fans attendent avec impatience de savoir si la série Squid Game connaîtra une saison 2, son créateur Hwang Dong-hyuk, a confirmé que les aventures n'étaient pas encore terminées...

« Il y a eu tellement de pression, tellement de demandes, et tant d'amour pour une seconde saison, que j'ai presque l'impression que vous ne nous laissez pas le choix ! Il y aura en effet une seconde saison. C'est dans ma tête pour le moment. Je suis en train de planifier le processus de sa création. Mais je pense que c'est encore trop tôt pour dire quand et comment cela va arriver. Mais je vous promets ceci... Gi-hun reviendra, et Gi-hun fera quelque chose pour le monde. », a-t-il déclaré au micro d’AP Entertainement.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

