Danse avec les Stars : Anthony Colette révèle que la production l'oblige à danser torse nu

Le danseur professionnel Anthony Colette a expliqué pourquoi il se retrouvait fréquemment torse nu dans Danse avec les stars alors qu'«il n'aime pas ça».

Invité à l’occasion de la sortie de son premier roman pour enfants baptisé Les Petits Danseurs, il s’est confié au Buzz TV du Figaro. « C’est la production qui l’impose ! Moi personnellement je déteste danser torse nu. Parce que je ne me sens pas à l’aise torse nu tout simplement », a-t-il déclaré.

« Torse nu j’ai vraiment l’impression qu’on me dit : ‘Voilà, t’enlèves ta tenue, on te met sur le plateau.’ Je sais que ce n’est pas forcément comme ça, mais moi je le prends comme ça », a-t-il confié avant de nuancer : « Je peux dire que je n’ai pas envie, après j’essaie de ne pas trop le dire, dans le sens où ils m’expliquent pourquoi ils veulent que je sois torse nu. Il y a des fois où on me l’a dit, et je n’ai pas voulu, je leur ai expliqué pourquoi et ça s’est très bien passé. Ils m’ont dit ‘D’accord, on te met une chemise ! », a-t-il concédé.

Les téléspectateurs ont déjà pu apercevoir le torse du danseur à plusieurs reprises lors de la saison en cours de Danse avec les Stars sur TF1. Le jeune homme explique qu'il doit sa belle musculature actuelle à la seule pratique intensive de la danse et pas à des séances de musculation.

Ne pas en jouer

En 2018, il avait déjà confié à Télé-Loisirs ne pas vouloir se mettre torse nu dans l’émission car il ne se trouvait pas assez musclé. « Je ne veux pas être torse nu, avait-il expliqué à l’époque. Il y a plusieurs raisons. Déjà, je ne trouve pas que je sois super musclé pour me présenter torse nu en dansant. Et puis quand je vois les autres danseurs, ils sont très musclés. Ils vont à la salle de sport. Moi je ne fais que de la danse, avant d’ajouter : « s'il faut, pour une chorégraphie, être torse nu, j'accepterai. Je n'ai pas envie qu'on pense que j'en 'joue', je préfère rester simple et faire de belles prestations avec ce que l'on m'a proposé ».