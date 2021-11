La petite Maison dans la Prairie : l’acteur Michael Landon, «méchant et dangereux», détruit par le reste du casting

D'anciennes stars de la série La Petite maison dans la prairie lèvent le voile sur la personnalité sombre du comédien Michael Landon.

Celui qui incarnait Charles Ingalls était apparemment très loin de son personnage dans la réalité. Karen Grassle, qui prêtait ses traits à Caroline Ingalls, revient sur le comportement de celui qui jouait son mari, dans son livre à paraître, Bright Lights, Prairie Dust (Lumières vives, poussière de prairie).

La comédienne y explique notamment comment il lui a refusé un «salaire équitable » mais aussi comment il la dénigrait, et se moquait de son physique tout en faisant en permanence « d'ignobles blagues sexuelles ».

« Les gens pensent encore à lui comme ce gentil et sain fermier mais quand on le connaissait, il était surtout fou furieux, mauvais et dangereux », se souvient de son côté Alison Arngrim, alias Nellie Oleson, selon des propos rapportés par le Daily Mail. C’était un homme qui « buvait, fumait et racontait toujours des blagues affreuses, confie-t-elle, avant d’ajouter : « Il conduisait une Ferrari donc on ne pouvait pas vraiment le qualifier de Charles Ingalls ».

Seule Melissa Gilbert, qui jouait sa fille dans la série culte, garde un bon souvenir de Michael Landon. L’actrice avait d’ailleurs le 8 septembre dernier rendu hommage à l’homme disparu il y a trente ans des suites d’un cancer.