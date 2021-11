One Piece : le casting de la série live divise les fans, le créateur du manga répond

Il a fallu une courte de vidéo de 47 secondes pour mettre le feu aux poudres. Netflix a révélé hier le casting de la série live de One Piece et le choix des acteurs semble loin de faire l'unanimité.

Le tweet du compte NetflixGeeked, consacré aux annonces branchées pop culture, a divisé les fans. Certains reprochant le choix hasardeux d'acteurs méconnus sur un tel projet quand d'autres défendaient ce casting en souhaitant leur donner leur chance.

Dans le tweet en question, sobrement intitulé «Bienvenue aux chapeaux de paille» en faisant référence au célèbre héros de la série Monkey D. Luffy, on peut voir une bonne partie des acteurs qui composeront cet équipage de pirates.

Dans le rôle principal on peut découvrir Inaki Godoy. Ce jeune homme de 18 ans, qui se glissera dans la peau de Luffy, tient là son premier vrai rôle. Comme dans le célèbre manga d'Eiichiro Oda, il sera accompagné du bretteur Zoro, joué ici par Mackenyu. Un jeune acteur déjà connu au Japon puisqu'il a joué dans plusieurs rôles et est surtout le fils de Sonny Chiba, immense acteur japonais dont la carrière a débuté dans les années 1960.

Pipo sera incarné par Jacob Romero Gibson, déjà vu dans les séries Greenleaf et Grey's Anatomy. Emily Rudd, qui sera Nami, avait déjà tenu des rôles dans la série The Romanoffs et le film Fear Street Partie 2. Enfin Taz Skylar sera le cuisinier Sanji. Il a à son actif quelques films dont Crime de Guerre (2019) et Villain (2020).

Et si l'on peut voir que la joyeuse bande possède quelques airs de ressemblance avec les personnages de la saga, les utilisateurs de Twitter ne se sont pas tous montrés tendres à leur égard. Certains reprochant le choix d'acteurs trop jeunes ou inexpérimentés, quand d'autres craignent de voir une adaptation de manga ratée de plus, en référence aux adaptations de Death Note ou Saint Seiya qui ont essuyé le feu de critiques négatives.

Eiichiro Oda défend ces choix

D'autres se sont montrés plus sympathiques et ont noté un casting qui semble «approprié» et leur ont souhaité bonne chance pour cette adaptation.

Quick thoughts on the casting for One Piece's Netflix.





Obviously it's early to judge, but I feel everyone is appropriate if the acting and.outfits are good, but no matter who is luffy it will always look off to me, emily rudd is so perfect for nami. pic.twitter.com/i9A8MLcMse — Jason Klum (@PokemanZ0N6) November 9, 2021

Après cette annonce, un message d'Eiichiro Oda, le créateur de la série One Piece, est venu expliquer ces choix. Dans un thread partagé sur le compte officiel de Netflix, le mangaka partage son implication dans le projet et souligne : «Ce n'est pas facile quand on travaille avec des gens de cultures différentes ! Mais c'est précisément ce processus qui peut donner quelque chose de spécial ! (...) Nous avons choisi ce casting après de nombreuses discussions impliquant des personnes du monde entier ! Ce sont ces personnes qui seront nos pirates au chapeau de paille ! Il faudra un peu plus de temps pour terminer ce spectacle, mais nous continuerons de faire de notre mieux pour offrir un spectacle qui, nous en sommes convaincus, plaira à tout le monde dans le monde entier !»

A special message from Eiichiro Oda, ONE PIECE creator:





"We’ve been working with Netflix and Tomorrow Studios on the massive project that is the Hollywood live action series adaptation of ONE PIECE! How many years has it been since it was announced, right? I know, I know!" (1/5) pic.twitter.com/Fihyy7iaiF — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021

Véritable raz de marée à travers le monde depuis sa création en 1997, One Piece verra publié son 100 ème tome en France début décembre, tandis que le 1.000 ème épisode de la série animée produit par la Toei Animation sera diffusé le 21 novembre prochain.