Prince George : ce jour où Bear Grylls s'est amusé à faire manger des fourmis au futur Roi d'Angleterre

Invité ce mardi dans l’émission Good Morning Britain, l’aventurier Bear Grylls a raconté avoir fait manger des fourmis au prince George lors leur rencontre en 2019.

Le moment s'est produit lors de la régate de la King's Cup sur l'île de Wight, lorsque la grand-mère de George, Carole Middleton, a invité Grylls à rencontrer le prince, qui est un grand fan.

Bear Grylls a expliqué qu'il n'avait pas « vraiment eu l'intention » d'encourager George à manger une fourmi ce jour-là, mais le moment s'est présenté et il n'a pas pu résister.

«Au moment où nous discutions, une colonie de fourmis est passée sur ses pieds, et lui et moi nous les avons regardées, puis il m’a regardé avec de grands yeux étonnés, et je lui ai dit : "Allez, nous devons en manger une"», se souvient Grylls. « Et il a dit 'Oh vraiment ?' et nous avons mangé ».

« Ce fut un privilège de donner au futur roi sa première fourmi, et ses yeux se sont illuminés comme tous ceux qui dans la nature font face à quelques peurs et les surmontent, ce fût un bon moment pour lui », a ajouté Grylls, qualifiant le garçon de « petit héros. »

Ce jour-là Bear Grylls a ensuite remporté la régate, rapporte le magazine People. Au moment de recevoir son prix, il avait salué le geste de bravoure du prince George devant l’assemblée. « Prince George, vous avez mangez votre première fourmi aujourd'hui … Et c'est un grand moment. Bravo à vous », avait-il déclaré, provoquant le rire des parents de George, Kate Middleton et le prince William.