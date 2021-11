Règne animal : la série documentaire à ne pas manquer

Alors que la biodiversité et les écosystèmes sont plus que jamais menacés, Netflix vient de mettre en ligne, ce mercredi 10 novembre, la série documentaire «Règne animal». Une ode à la vie sauvage truffée d’images époustouflantes.

Déclinée en 8 épisodes, Règne animal suit le quotidien de guépards, de dauphins, de singes, d’ours, de lions, ou encore de rapaces en offrant des instantanés de vie particulièrement touchants, émouvants, et impressionnants. Dans chaque épisode, un narrateur accompagne les événements de sa voix afin de mieux rendre compte de ce qui se joue devant les yeux des téléspectateurs.

La version originale n’a pas lésiné sur les moyens en recrutant des stars de premier plan pour raconter la beauté et la richesse de la vie animale. Ainsi, Bryan Cranston (Breaking Bad), Pedro Pascal (The Mandalorian), Rashida Jones (The Office), et Rebel Wilson (le coup du siècle), figurent au générique de la première saison. La deuxième, attendue dans le courant de l’année 2022, pourra compter sur la présence d’Andy Serkis (La planète des singes), Anthony Mackie (Falcon et le Soldat de l’Hiver), David Harbour (Stranger Things), et Uzo Aduba (En analyse).

À noter que Règne animal offre la particularité d’avoir été tournée pendant les premiers confinements imposés par la pandémie mondial de COVID-19, avec des équipes de tournage composées de caméramans locaux. Et dans des milieux naturels épargnés, pour un court instant, de la pression de l’activité humaine.