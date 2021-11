Danse avec les Stars : Michou, bête noire de la production ?

Ce vendredi 12 novembre sonne déjà l'heure des quarts de finale de Danse avec les Stars 2021. Encore en lice et adulé par ses nombreux fans, Michou pourrait de nouveau franchir l'étape, au grand dam de la production.

Cinq candidats, dont Dita Von Teese qualifiée d’office après avoir été forfait pour un pépin de santé, peuvent encore espérer remporter l’ardu concours. Parmi eux, le Youtubeur, qui a ému le public la semaine dernière avec un hommage à sa sœur autiste, n’arrangerait pas vraiment les plans des organisateurs. Son duo avec Elsa Bois (sœur d’Alizée) particulièrement apprécié du public, le jeune homme pourrait en effet compter sur les voix de sa communauté pour le porter encore très loin dans la compétition...

« En fait, on n’a jamais vu ça ! De mémoire, ça n’a jamais été aussi incroyable côté votes du public. Michou récolte tous les suffrages et écrase absolument tout le monde sur son passage. Le souci, c’est que la prod’ voudrait que ce soit quelqu’un de vraiment brillant qui remporte cette nouvelle saison de Danse avec les stars et Michou a encore beaucoup, beaucoup de lacunes », dévoile une source pour le magazine Public, qui ajoute que « tous les stratagèmes sont étudiés. Il ne colle pas vraiment à l’image que DALS veut donner à sa finale et son gagnant ».

Le combat jusqu’à la finale avec Bilal Hassani ou encore Tayc, qui font quant à eux preuve d’une technique irréprochable sur le parquet, promet d’être très féroce… Qui du petit chouchou du public Michou ou des fins techniciens l’emporteront finalement ? Réponse définitive le 26 novembre prochain…