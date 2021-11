Canal+Premiere : le film «City of Lies» voit Johnny Depp enquêter sur les meurtres de 2PAC et Notorious Big

Adaptation du livre-enquête «LAbyrinth» de Randall Sullivan, le film City of Lies revient sur les meurtres de Tupac Shakur en 1996, suivi de celui de Christopher Wallace, alias Notorious Big, l’année suivante.

Johnny Depp y incarne le détective Russel Poole, dont la volonté d’identifier les coupables et de faire la lumière sur ces assassinats l’animera au-delà de sa carrière au sein de la police. Même pendant sa retraite, ce dernier continuera à amasser les documents et tenter d’établir des liens entre des membres de la police de Los Angeles et le patron de Deathrow Records, Sure Night (le label de Tupac Shakur, ndlr), afin de prouver son implication dans le meurtre de Christopher Wallace.

Jamais sorti aux États-Unis, en raison de problèmes rencontrés par la société de production Open Road Films, puis une action en justice visant Johnny Depp, City of Lies s’attaque à une des affaires les plus explosives du monde de la musique américaine, avec les assassinats de deux légendes du rap sur fond de jalousie et de vengeance. Plusieurs films et documentaires ont traité le sujet, mais City of Lies parvient à se distinguer grâce à la richesse du matériau dont il s’est inspiré, à savoir le livre-enquête «LAbyrinth» de Randall Sullivan. A noter également la présence au générique de Forest Whitaker.

City of Lies, le 7 décembre à 21h sur CANAL+, et disponible sur myCANAL.