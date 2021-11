The Crown saison 5 : une action en justice envisagée par la famille royale ?

La saison 5 de «The Crown» met en émoi les proches de la famille royale britannique, à tel point qu’ils seraient nombreux à s’être renseignés sur leur capacité à porter plainte contre la série de Netflix.

Selon le site britannique The Sun, des amis de la famille royale auraient entamé des démarches auprès du cabinet d’avocats généralement utilisé par la reine Elizabeth II – le cabinet Farrer & Co and Harbottle & Lewis – afin de connaître leur marge de manœuvre à l’encontre de The Crown qui, dans sa saison 5, promet de traiter de nombreuses polémiques. Et il semblerait qu’ils seraient en mesure d’attaquer les créateurs de la série si jamais ils estimaient cela nécessaire. La famille royale, qui n’est pas à l’origine de la démarche, aurait toutefois été informée de la possibilité de mener une telle action en justice, poursuit l’article de The Suns.

La Couronne britannique, ainsi que leurs proches, redouteraient la manière dont la saison 5 de The Crown – attendue en novembre 2022 sur Netflix – va traiter les événements qui se sont déroulés dans les années 1990, avec notamment l’interview controversée de Lady Diana avec Martin Bashir en 1995, et le décès de la princesse en août 1997.

«Ce qui est inquiétant, c’est que beaucoup de monde, et surtout les Américains, semblent considérer cette série comme un documentaire, et les drames dépeints ne sont souvent pas à l’avantage de la famille royale. Mais ce sont des vraies personnes derrière, et beaucoup d’entre elles sont encore en vie. Cette saison 5 pourrait faire beaucoup de dommages», affirme une source au site The Sun. «Les avocats de la reine gardent un œil attentif sur tout ce qui se passe. Et après le contrat mirobolant signé par le prince Harry avec Netflix, The Crown est d'autant plus un sujet de conversation», précise-t-elle.

L’amie de la princesse Diana a quitté la série

Selon Helena Shipman, experte en diffamation, The Crown devrait aller jusqu’à remettre en question la volonté de la reine de remplir ses devoirs en tant que souveraine, et, de fait, de porter préjudice à la nation, pour qu’une action légale - qui serait sans précédent dans l'histoire - soit envisageable. La possibilité d’une plainte pour calomnie pose également la question de savoir si les téléspectateurs pensent que ce qu’ils regardent dépeint la réalité, ou que tout cela relève seulement de la fiction. «Mais le fait que la reine ait été informé d’une possible action en justice démontre qu’elle considère son portrait dans la sérié comme étant faux», précise Helena Shipman.

Engagée comme consultante pour la saison 5 de The Crown, l’amie personnelle de la princesse Diana, Jamina Khan, a récemment quitté ses fonctions auprès du créateur de la série, Peter Morgan, après des désaccords sur l’évolution du scénario. «Nous avons travaillé ensemble de septembre 2020 à février 2021. Quand notre accord sur le scénario n’a pas été respecté, et quand j’ai réalisé que certains événements n’allaient pas être traités aussi respectueusement et avec autant de compassion que je l'aurais souhaité, j’ai demandé à ce que toutes mes contributions à la saison 5 soient retirées, et que mon nom n’apparaisse pas au générique», a-t-elle indiqué au site britannique The Times début novembre.