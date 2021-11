L'Amour est dans le Pré : Sébastien gravement blessé lors d'un accident

Apparu vêtu d’un corset orthopédique dans l’épisode de L’Amour est dans le Pré diffusé ce lundi soir, Sébastien a expliqué avoir été victime d’un grave accident au retour de son séjour parisien chez sa prétendante Karine.

« Je suis parti en quad faire les clôtures pour les vaches », a expliqué l'agriculteur ardéchois, « je me vois partir de chez moi, je me vois repartir du parc et là... plus de mémoire », a-t-il poursuivi, ne sachant plus comment a eu lieu son accident. « Je me vois allongé, par terre, le quad sur moi », se souvient-il seulement. C’est un cousin qui a prévenu les pompiers. A l’hôpital on lui a diagnostiqué deux vertèbres brisées. « J'étais cloué au lit, j'hurlais à la mort et là je me suis dit : 'Seb je sais pas si tu vas t'en sortir' », a-t-il dit, réalisant alors combien « la vie ne tenait qu'à un fil ».

Durant les longues semaines suivant son accident, le lavandiculteur a eu beaucoup de difficultés à se déplacer. Dans son malheur, il a heureusement pu compter sur l’aide de sa prétendante Karine rencontrée grâce à L’Amour est dans le Pré. Cette dernière s'est montrée très présente pour le soutenir et l'accompagner au quotidien.

« Il pouvait pas du tout bouger, il criait de douleur, pendant un mois il dormait assis », a-t-elle raconté. Cet événement douloureux a eu un point positif, puisqu’il a participé à « renforcer leur couple ». «On est plus complices que jamais», a-t-elle affirmé, très enthousiaste. Les deux amoureux, qui aspirent désormais « à vivre ensemble », avaient eu un véritable coup de foudre lors des speed-datings.