NRJ Music Awards : Adele rejoint la liste prestigieuse des invités

La chanteuse Adele participera en exclusivité européenne à la 23e édition des NRJ Music Awards le 20 novembre prochain, annoncent TF1 et NRJ.

L’artiste multi-récompensée prépare un retour fracassant sur le devant de la scène avec son nouvel album «30» prévu pour sortir le 19 novembre, soit la veille de sa participation à la célèbre cérémonie diffusée sur TF1, et animée par Nikos Aliagas. Le premier titre de l’album, intitulé Easy on me, a été dévoilé le 15 octobre dernier, et enchaîne les records d’écoute à travers le monde. Le clip est proche d’atteindre les 160 millions de vues.

Adele rejoint une liste d’artistes de premier plan qui participeront à cette 23e édition des NRJ Music Awards, dont Ed Sheeran, Imagine dragons, Angèle, Gims, Vitaa & Slimane, Soprano, Clara Luciani, Amir, Amel Bent, Kendji Girac, Dadju, Hatik, Tayc, Grand corps malade, Louane, Juliette Armanet, Jérémy Frérot et Ofenbach.