Scandale aux Pays-Bas : un cameraman du Koh-Lanta local aurait distribué de la nourriture contre des faveurs sexuelles

La présentatrice Britt Dekker a déclaré qu’un caméraman de l’émission de survie « Expédition Robinson» (version néerlandaise de Koh-Lanta) avait distribué des barres de chocolat en échange de sexe.

Interviewée vendredi dernier dans l’émission « Media Inside » de NPO 3, la jeune femme a expliqué qu’elle relayait-là le témoignage d’un bon ami qui avait par le passé participé au programme, une personne dont elle n’a pas souhaité révéler le nom pour la préserver du scandale.

Pour l’heure, la chaîne RTL, qui diffuse l’émission aux Pays-Bas, affirme ne pas avoir eu connaissance d’un tel comportement. « Nous avons vérifié auprès du producteur et cette histoire lui est totalement inconnue. Nous non plus, nous n’avons jamais entendu parler de tels agissements », a déclaré un porte-parole.

«Mais si l’un des candidats a déjà vécu une telle expérience, nous lui demandons de se manifester. Nous avons des protocoles étendus pour cela et nous allons certainement nous pencher sur la question », a-t-il néanmoins ajouté. Même son de cloche du côté des réalisateurs du jeu, qui affirment que pendant les enregistrements les cameramen ne seraient « jamais seuls avec les candidats ».

En France comme aux Pays-Bas, les estomacs des aventuriers d'émissions de survie sont soumis à rude épreuve. Mais jusqu'où les candidats sont-ils prêts à aller pour les remplir ? Avérée ou pas, cette histoire de troc de nourriture contre des faveurs sexuelles a en tous les cas de quoi faire relativiser la gravité de la tricherie de Teheiura...