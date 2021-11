Ary Abittan accusé de viol : le comédien écarté en urgence d’une série

Mis en examen depuis le 2 novembre dernier après avoir été accusé de viol, Ary Abittan a été remplacé au casting de la série qu’il tournait pour M6.

Après une suspension de tournage, la série «L’homme de nos vies», dans laquelle Ary Abittan donnait la réplique à Odile Vuillemin, Élodie Frégé, Helena Noguerra et Flore Bonaventura va finalement reprendre mais sans lui. Selon Télé Star, ce dernier a été remplacé en urgence par Jonathan Zaccaï, notamment vu dans Le Bureau des légendes.

Inspirée de faits réels, la mini-série événement de 4x52 minutes «L’homme de nos vies» suit une jeune femme dont la vie bascule quand elle découvre que l’homme qu’elle aime l’a escroquée et qu’elle n’est pas sa première victime. Le tournage qui avait débuté le 11 octobre dernier, se tiendra encore deux mois, entre la Côte d’Azur, Paris et l’île de la Réunion.

Le 31 octobre, Ary Abittan avait été placé en garde à vue suite à une plainte pour viol déposée contre lui. Deux jours plus tard il avait été mis en examen par la justice. Tandis que l'acteur clamerait son innocence, ce mardi Arash Derambarsh, l’avocat de la plaignante, une jeune femme de 23 ans avec qui Ary Abittan entretiendrait une relation, a confié sur RTL qu’elle avait « subi de graves violences, en l'occurrence un viol avec violences », qui avait conduit à des jours d'ITT (Incapacité Temporaire de Travail). «Ce n'est pas parce que vous établissez une relation intime avec quelqu'un que vous pouvez tout accepter», a-t-il insisté, et l'avocat avant de demander «la fin de la pression médiatique pour essayer d'édulcorer les faits, qu'on arrête de discréditer la parole de la plaignante» et, plus généralement, «qu'on arrête de dévaloriser la parole de la victime une bonne fois pour toute dans le pays».

Une partie de sa tournée déjà annulée

Ary Abittan devait remonter sur scène au cours du mois de novembre avec son one-man show intitulé « Pour de vrai ». Suite à l’affaire, les dates prévues jusqu'à la fin du mois ont été reportées ou annulées. Cependant celles prévues en 2022 sont, à l’heure où nous écrivons ces lignes, maintenues.

Côté grand écran, il doit être à l'affiche de « L'amour c'est mieux que la vie », de Claude Lelouch le 19 janvier, et de « Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? », le 2 février. Ces dates de sortie sont pour l'instant maintenues par leurs distributeurs. Le seront-elles jusqu’au bout ? La diffusion du film «Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu» ce 14 novembre sur TF1 avait soulevé une vague de contestations sur les réseaux sociaux, d’aucuns estimant qu’il s’agissait « d’un mauvais timing ».