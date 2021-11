9-1-1 : Rockmond Dunbar écarté de la série pour avoir refusé le vaccin contre le Covid-19

Au casting depuis la toute première saison de 9-1-1, l’acteur Rockmond Dunbar aurait été remercié de la série de Ryan Murphy pour avoir dit non au vaccin contre le Covid-19.

Selon les informations de Deadline, l’acteur a refusé le protocole sanitaire mis en place par Disney TV Studios’ 20th Television, qui impose aux équipes de tournage d’être vaccinés contre le Covid-19.

L’acteur aurait demandé à ses employeurs une exemption, avançant des raisons médicales et religieuses pour justifier sa demande, qui lui aurait été refusée. Un porte-parole a déclaré de son côté que les studios 20th Television prenaient « la santé et la sécurité de leurs employés très au sérieux », confirmant qu’un employé non-vacciné ne pouvait pas être autorisé à travailler au sein de l’entreprise : « Nous avons mis en place un processus de confirmation de vaccination obligatoire pour ceux qui travaillent dans la zone A de nos productions. Afin d'assurer un lieu de travail plus sûr pour tous, le personnel de la zone A qui ne confirme pas son statut vaccinal et ne répond pas aux critères d'exemption ne peut pas travailler. »

« J’ai demandé des accommodements religieux et médicaux conformément à la loi et mon employeur a malheureusement refusé», raconte l’intéressé dans Deadline. «Mes croyances personnelles et mes antécédents médicaux sont des aspects très intimes de ma vie dont je n’ai pas envie de discuter publiquement », a-t-il ajouté avant de conclure : « Je suis acteur dans ce business depuis 30 ans, mais mes plus grands rôles sont celui de mari et de père pour nos quatre jeunes enfants. En tant qu'homme vivant pleinement sa foi, j'attends avec impatience de voir ce que l'avenir nous réserve. J'ai apprécié les 5 dernières saisons avec cette distribution de 9-1-1 et cette équipe merveilleuse. Je souhaite à tout le monde le meilleur.»