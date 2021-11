Britney Spears : en vidéo la star remercie ses fans et le mouvement #FreeBritney de lui avoir «sauvé la vie»

Dans une vidéo postée sur Instagram ce mercredi 17 novembre, Britney Spears, tout juste libérée de la tutelle « abusive » exercée sur elle par son père ces treize dernières années, remercie ses fans de lui avoir sauvé la vie, évoque les plaisirs retrouvés et laisse entendre qu’elle donnera bientôt une interview à Oprah Winfrey.

« Je suis simplement reconnaissante (...) de pouvoir être indépendante et me sentir femme, avoir de l'argent liquide pour la première fois, acheter des bougies... Ce sont de petites choses pour nous, les femmes, mais qui font une énorme différence », dit-elle avant de saluer ses fans. « Le mouvement #FreeBritney, vous êtes géniaux », lance-t-elle à destination de tous ceux qui depuis de nombreuses années se mobilisent pour réclamer la levée de sa tutelle. « Ma voix a été étouffée pendant si longtemps, je n'avais pas le droit de m'exprimer, mais grâce à vous et à votre conscience de ce qu'il se passait », le sujet a été porté à la connaissance du grand public. « Je pense honnêtement que vous m'avez sauvé la vie d'une certaine façon, à 100% ».

« Cela faisait treize ans que j'étais sous tutelle. C'est une très longue période pour vivre une situation dans laquelle vous ne voulez pas être », confie l'interprète de Toxic. La jeune femme de 39 ans déclare ne pas vouloir « être une victime », mais se voit plutôt désormais comme la « défenseuse des personnes atteintes de vrais handicaps et de vraies maladies ». « Je suis une femme très forte, alors je ne peux qu'imaginer ce que le système a fait à ces personnes », poursuit-elle, espérant que son « histoire aura un impact et pourra permettre de changer ce système corrompu. »

Britney Spears évoque aussi la possibilité d’un grand entretien avec Oprah Winfrey pour évoquer avec elle ses projets. Une interview qui, si elle a lieu, devrait aussi faire siffler très forts les oreilles des membres de sa famille... « Honnêtement, ça m'épate encore chaque jour de voir ce que ma famille et la tutelle m'ont fait… c'était démoralisant et dégradant !!!! Je ne parle même pas de toutes les mauvaises choses qu'ils m'ont faites pour lesquelles ils devraient tous être en prison… oui, y compris ma mère qui va à l'église !!!! J'ai l'habitude de garder la paix pour la famille et de me taire… mais pas cette fois… je N'AI PAS OUBLIÉ et j'espère qu'ils pourront lever les yeux ce soir et savoir EXACTEMENT CE QUE JE VEUX !!!! », s’est exclamé celle qui entend désormais profiter de la vie et avoir un nouvel enfant.