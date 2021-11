The Crown saison 5 : le fils d'un acteur de la série va incarner le prince William

La saison 5 de «The Crown» sera lancée en novembre 2022 sur Netflix, et se concentrera principalement sur le divorce entre la princesse Diana et le prince Charles. Et on connaît désormais le nom de l’acteur qui incarnera le prince William à l’écran.

À l’instar du changement de casting opéré entre la seconde et la troisième saison, le cinquième chapitre de The Crown verra la distribution être totalement remaniée. Imelda Staunton succèdera à Olivia Colman dans le rôle de la reine Elizabeth II, Jonathan Pryce remplacera Tobias Menzies dans celui de son époux. Tandis que Elizabeth Debicki et Dominic West prêteront leurs traits au couple formé par Lady Diana et le prince Charles.

Et c’est justement le fils de l’acteur de 52 ans, Senan West, 13 ans, qui aura la lourde tâche d’incarner le prince William à l’écran. Il s’agit d’ailleurs de la première apparition dans une fiction pour le garçon qui donnera, pour l'occasion, la réplique à son père dans la série.

La saison 5 de The Crown retracera les événements qui se sont déroulés de 1990 à 1997 au sein de la famille Royale. Une période particulièrement tumultueuse marquée par le divorce très médiatique entre Charles et Diana, mais aussi celui du prince Andrew avec Sarah Ferguson. Et bien évidemment l’accident mortel de la mère de William et Harry à Paris.